Как побороть голод во время диеты? Топ-5 советов от нутрициолога из Ярославля

Врач рассказала, что есть, чтобы похудеть Источник: Дарья Селенская / 74.RU











До лета осталось чуть меньше двух месяцев. Самое время привести в порядок рацион питания и начать сбрасывать лишние килограммы, набранные за зиму. Как это сделать легко и без вреда здоровью, рассказала в беседе с 76.RU врач-нутрициолог Светлана Игнатьева из Ярославля.

При смене рациона питания в первое время может часто возникать чувство голода. Врач дала несколько советов, чтобы справиться с ним.

Как справиться с голодом:

пейте воду: иногда чувство жажды можно спутать с голодом. Попробуйте выпить стакан воды перед едой или во время приступов голода;

ешьте медленно и осознанно: наслаждайтесь каждым кусочком, так вы быстрее почувствуете насыщение;

выбирайте продукты, богатые клетчаткой: овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты помогают дольше сохранять чувство сытости;

не пропускайте приёмы пищи: регулярное питание помогает избежать сильного голода и переедания;

включите в рацион полезные перекусы.

«Рекомендуемые полезные перекусы: яблоко, груша с орехами, греческий йогурт с ягодами или фруктами, овощные палочки (морковь, огурец, перец) с хумусом, цельнозерновой хлеб с авокадо и творожным сыром, творог с зеленью», — отметила нутрициолог Светлана Игнатьева.

Что есть, чтобы похудеть

В похудении важно следить не только за калориями, но и за качеством питания. Правильный выбор продуктов может помочь достичь желаемой фигуры и улучшить общее состояние здоровья.

Врач Светлана Игнатьева рекомендует включить в рацион следующие продукты:

овощи и фрукты: они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что способствует насыщению и ускорению обмена веществ. Особенно полезны зеленые листовые овощи, брокколи, морковь, яблоки, груши и ягоды;

белковые продукты: они помогают поддерживать мышечную массу и ускоряют метаболизм. Также рекомендуется к употреблению нежирное мясо (курица или индейка), рыбу, яйца, бобовые и орехи;

цельнозерновые продукты: они содержат сложные углеводы и клетчатку, которые обеспечивают длительное чувство насыщения. Выбирайте цельнозерновой хлеб, качественные крупы (булгур, киноа, коричневый рис);

здоровые жиры: они необходимы для поддержания здоровья и усвоения витаминов. Стоит включить в рацион авокадо, орехи, семена чиа и льна, а также оливковое и льняное масло;

молочные продукты с низким содержанием жира богаты кальцием и белком, что полезно для костей и мышц. Выбирайте нежирное молоко, йогурт и творог.

Какие продукты стоит включить в рацион Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Вредные продукты

В похудении сложно будет добиться результатов, если не отказаться от вредных продуктов, например:

сахара и сладостей: они содержат пустые калории и могут привести к резким скачкам уровня сахара в крови. Избегайте конфет, сладких напитков и десертов;

фастфуда и полуфабрикатов: эти продукты обычно содержат много жиров, соли и консервантов, что может негативно сказаться на здоровье и весе;

белого хлеба и изделий из муки высшего сорта: они быстро повышают уровень глюкозы в крови и могут способствовать накоплению жира;

алкоголя: он содержит много калорий и может замедлить метаболизм. Кроме того, алкоголь может вызывать аппетит и снижение контроля над количеством съеденного;

жирные мясные и молочные продукты. Они содержат много насыщенных жиров, которые могут увеличить уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вредные продукты, которые стоит исключить из рациона Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Помните, что каждый организм индивидуален и подход к питанию должен учитывать ваши особенности и цели. Светлана Игнатьева нутрициолог, консультант по сбалансированному питанию