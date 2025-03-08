Как легко похудеть к лету? Топ-5 простых советов от ярославского нутрициолога

Нутрициолог рассказала, как похудеть к лету Источник: Дарья Селенская / 74.RU











Наступила весна, до пляжного сезона осталось совсем немного времени. Многие начинают задумываться о похудении. В этой статье врач-нутрициолог из Ярославля Светлана Игнатьева поделилась эффективными и безопасными способами сбросить лишний вес.

Как похудеть к лету

Сбросить вес — популярный запрос многих женщин, да и мужчин тоже. Однако, как отмечает врач, чтобы результат был не только быстрым, но и устойчивым, необходимо придерживаться определенных правил.

В первую очередь нужно соблюдать сбалансированное питание. Исключите из рациона еду, которая не нужна вашему организму: фастфуд, мучное, сладости и высококалорийные напитки. Увеличьте потребление овощей, фруктов, нежирных белков и цельнозерновых продуктов.

Контроль калорийности. Для похудения необходимо создать небольшой дефицит калорий, но не стоит урезать их количество слишком резко. Это может привести к обратному эффекту и негативно сказаться на здоровье.

Чтобы худеть, нужно есть, как бы странно это ни звучало! Светлана Игнатьева нутрициолог, консультант по сбалансированному питанию

Регулярные физические упражнения. Комбинирование кардио и силовые тренировки помогут ускорить метаболизм, сжечь калории и укрепить мышцы. Найдите вид активности, который вам нравится — так вы сможете заниматься регулярно и с удовольствием.

Вода помогает поддерживать обмен веществ, способствует чувству насыщения и выводит из организма токсины. Старайтесь пить не менее 1,5–2 литров воды в день.

Здоровый сон. Недостаток сна может нарушить гормональный баланс, что влияет на аппетит и метаболизм. Стремитесь к 7–8 часам качественного сна каждую ночь.

Как отмечает нутрициолог Светлана Игнатьева, в процессе похудения важна постепенность. Резкие изменения могут привести к стрессу в организме, из-за чего сброшенные килограммы впоследствии могут быстро вернуться.

Постепенное введение новых привычек и их закрепление — ключ к устойчивому результату. Светлана Игнатьева нутрициолог, консультант по сбалансированному питанию

— Ведите дневник питания, используйте приложения для отслеживания активности и показателей здоровья. Это поможет вам лучше понимать свой организм и корректировать стратегию при необходимости, — посоветовала нутрициолог. — Поделитесь своими целями с друзьями или семьей (если они вас поддерживают), найдите сообщества по интересам. Поддержка окружающих может стать важным фактором в достижении успеха, ведь в окружении, в котором вы набирали вес, избавиться от него будет очень сложно.

Важно помнить, что каждый организм уникален, и то, что работает для одного человека, может не подойти другому. Поэтому Светлана Игнатьева рекомендует, перед тем как начать худеть, проконсультироваться со специалистом.

Чем опасны быстрые диеты

Хотя быстрая диета может принести результаты за довольно короткий срок, остается вопрос, насколько они эффективны в долгосрочной перспективе.

— Быстрые диеты подразумевают под собой резкое ограничение калорийности рациона, исключение определенных групп продуктов, либо наоборот — употребление определенных продуктов или напитков в больших количествах, что может негативно отразиться на здоровье.

Риски, связанные с быстрым снижением веса:

недостаток необходимых питательных веществ;

замедление метаболизма;

ухудшение общего состояния здоровья;

проблемы с кожей, волосами и ногтями;

риск возврата веса после окончания диеты.