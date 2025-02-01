Чем заменить хлеб в рационе? Диетолог из Ярославля предложила 5 полезных альтернатив

Хлеб всегда был одним из основных продуктов на столе русского человека. Однако его высокая калорийность может помешать процессу похудения. Корреспондент 76.RU поинтересовался у специалиста по питанию из Ярославля Евгении Жариковой, какими продуктами лучше заменить хлеб в своем меню.
Почему хлеб стоит заменить?
риск сахарного диабета. Хлеб из белой муки может повышать уровень сахара в крови. Замена его на более полезные варианты может помочь в контроле гликемии;
целиакия. Люди с непереносимостью глютена должны избегать традиционного хлеба, для того чтобы избежать негативных последствий для здоровья;
контроль веса. Хлеб — калорийный продукт, содержащий в себе много углеводов. Его исключение или замена на менее калорийные продукты может помочь в процессе снижения веса.
Избыточное потребление хлеба может вызывать вздутие живота или другие желудочно-кишечные расстройства у некоторых людей.
5 альтернатив хлеба
Лаваш и тортилья из цельнозерновой муки. Эти продукты легче усваиваются и содержат меньше калорий, чем традиционный белый хлеб.
— Разнообразьте свой рацион рулетами с начинкой из овощей, сыра и нежирного мяса. Такая пища обогатит ваш рацион клетчаткой и белком, — советует Евгения Жарикова.
Листья капусты или шпината. Их можно использовать вместо хлеба для обертывания различных начинок.
— Попробуйте сделать сверток с тунцом и свежими огурцами. Этот вариант не только уменьшит количество потребляемых калорий, но и наполнит вашу пищу витаминами и минералами, — рекомендует диетолог.
Цельнозерновые питы. Они содержат больше клетчатки и обеспечивают длительное чувство сытости.
По словам специалиста, питу можно фаршировать различными начинками: от хумуса до салатов с курицей. С продуктом можно экспериментировать на ваш вкус.
Лепешки из нута или чечевицы — это отличный источник белка и медленно усваиваемых углеводов. Бобовые продукты помогают поддерживать уровень сахара в крови, делая его стабильным.
Диетолог рекомендует подавать лепешки с любимым соусом или как гарнир к основному блюду.
Крекеры из семян подсолнечника, льна или миндаля.
— Такая замена хлебу не только вкусна, но и полезна. Семена насыщают организм полезными жирами и белками. К тому же крекеры легко приготовить дома и использовать для перекусов, — рассказала Евгения Жарикова.