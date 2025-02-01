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Еда интервью Чем заменить хлеб в рационе? Диетолог из Ярославля предложила 5 полезных альтернатив

Чем заменить хлеб в рационе? Диетолог из Ярославля предложила 5 полезных альтернатив

Специалист посоветовала, как разнообразить меню

335
2 комментария
Диетолог клиники PsyDi Clinic объяснила, почему стоит отказаться от хлеба | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаДиетолог клиники PsyDi Clinic объяснила, почему стоит отказаться от хлеба | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Диетолог клиники PsyDi Clinic объяснила, почему стоит отказаться от хлеба

Источник:

Хлеб всегда был одним из основных продуктов на столе русского человека. Однако его высокая калорийность может помешать процессу похудения. Корреспондент 76.RU поинтересовался у специалиста по питанию из Ярославля Евгении Жариковой, какими продуктами лучше заменить хлеб в своем меню.

Почему хлеб стоит заменить?

  • риск сахарного диабета. Хлеб из белой муки может повышать уровень сахара в крови. Замена его на более полезные варианты может помочь в контроле гликемии;

  • целиакия. Люди с непереносимостью глютена должны избегать традиционного хлеба, для того чтобы избежать негативных последствий для здоровья;

  • контроль веса. Хлеб — калорийный продукт, содержащий в себе много углеводов. Его исключение или замена на менее калорийные продукты может помочь в процессе снижения веса.

<p>Евгения Жарикова </p><p>Евгения Жарикова </p>

Избыточное потребление хлеба может вызывать вздутие живота или другие желудочно-кишечные расстройства у некоторых людей.

5 альтернатив хлеба

Лаваш и тортилья из цельнозерновой муки. Эти продукты легче усваиваются и содержат меньше калорий, чем традиционный белый хлеб.

— Разнообразьте свой рацион рулетами с начинкой из овощей, сыра и нежирного мяса. Такая пища обогатит ваш рацион клетчаткой и белком, — советует Евгения Жарикова.

Листья капусты или шпината. Их можно использовать вместо хлеба для обертывания различных начинок.

— Попробуйте сделать сверток с тунцом и свежими огурцами. Этот вариант не только уменьшит количество потребляемых калорий, но и наполнит вашу пищу витаминами и минералами, — рекомендует диетолог.

Цельнозерновые питы. Они содержат больше клетчатки и обеспечивают длительное чувство сытости.

По словам специалиста, питу можно фаршировать различными начинками: от хумуса до салатов с курицей. С продуктом можно экспериментировать на ваш вкус.

Лепешки из нута или чечевицы — это отличный источник белка и медленно усваиваемых углеводов. Бобовые продукты помогают поддерживать уровень сахара в крови, делая его стабильным.

Диетолог рекомендует подавать лепешки с любимым соусом или как гарнир к основному блюду.

Крекеры из семян подсолнечника, льна или миндаля.

— Такая замена хлебу не только вкусна, но и полезна. Семена насыщают организм полезными жирами и белками. К тому же крекеры легко приготовить дома и использовать для перекусов, — рассказала Евгения Жарикова.

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Комментарии
3
с++
1 час
Че заменить хлеб? Риторический вопрос. Пирожными конечно, главное не терять голову
Гость
1 час
для многих русских людей актуальнее - где взять деньги на хлеб, а для чужих мы отправляем хлеб электричество газ за бесплатно в неограниченном количестве по дрюджбе
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