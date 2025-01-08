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Здоровье интервью Ваши диеты бессмысленны! Диетолог из Ярославля развеяла мифы про еду и алкоголь

Ваши диеты бессмысленны! Диетолог из Ярославля развеяла мифы про еду и алкоголь

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Разбираем с диетологом суждения о еде и алкоголе

Источник:

Существует большое количество мнений о похудении и ведении здорового образа жизни. Некоторые из них уже настолько укоренились в массовом сознании, что сложно поверить в то, что они могут лгать.

Корреспондент 76.RU попросил диетолога клиники PsyDi Clinic Евгению Жарикову прокомментировать одни из самых распространенных суждений о еде и алкоголе.

  •  Вода с лимоном помогает похудеть?

— Это миф. Вода с лимоном не является магическим средством для похудения. Однако ее употребление может улучшить усвоение пищи и помочь при проблемах связанных с пониженной кислотностью желудка.

  • С помощью гречки можно похудеть?

— Всё верно, с помощью добавления в рацион гречи можно скинуть вес. Крупа является полезным и нежирным продуктом, который хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит. Гречу можно заменить и другой крупой, главное — соблюдать общий баланс питания и учитывать количество потребляемых калорий. При соблюдении диеты стоит уменьшить потребление или убрать из рациона манную и кукурузную крупу, а также каши быстрого приготовления.

  • Если не есть после 18:00, то можно похудеть?

— Эта распространенная информация является мифом. Время употребления пищи не имеет большого значения, важнее общее количество потребляемых калорий за день, и то, что вы едите вечером. Не стоит ложиться спать голодным, т. к. голод может спровоцировать бессонницу. Из-за нарушения сна организм не получит необходимое количество энергии, тем самым человек будет восполнять ее с помощью еды — это может привести к перееданию. Рекомендуемый последний прием пищи должен осуществляться за 2,5−3 часа до сна, тогда никаких проблем не будет.

  • Можно ли есть горький шоколад при соблюдении диеты?

— Горький шоколад может быть включен в разумных количествах в здоровое питание. Я рекомендую его своим пациентам, главное не потреблять его более 20−30 граммов в день.

  • Может ли киви натощак понизить уровень холестерина?

— Всё так. Благодаря витамину Е, находящемуся в киви, нормализуются процессы кровообращения и уменьшается вероятность развития тромбов. Клетчатка принимает непосредственное участие в метаболизме и снижает концентрацию холестерина в крови. Необходимо отметить, что употребление киви именно натощак не является обязательным условием.

  • Правда ли, что алкоголь очень калорийный?

— Да, алкоголь содержит много калорий и его употребление в больших количествах может препятствовать процессу похудения. Самый калорийный алкоголь — это спиртные напитки с высоким содержанием сахара, например, ликеры, мартини или коктейли с сиропами или сладкими напитками. Пиво может способствовать накоплению жира, поскольку содержит большое количество простых углеводов, при употреблении которых происходит отложение жира. Также в пиве содержатся фитоэстрогены — растительные вещества, похожие на женские гормоны эстрогены. Алкоголь, содержащийся в пиве, оказывает воздействие на уровень тестостерона, основного мужского полового гормона. При употреблении пива в больших количествах уровень тестостерона может снижаться, что вызывает замедление обмена веществ и способствует накоплению жира в области живота.

  •  Употребление 50 граммов коньяка может быть полезным?

— Умеренное употребление алкоголя может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а также улучшить настроение и уменьшить стресс. Разумные количества алкоголя зависят от многих факторов, включая ваш вес, пол, общее состояние организма.

<p>Евгения Жарикова</p><p>Евгения Жарикова</p>

В среднем, рекомендуется не употреблять более 14 граммов чистого алкоголя в день для женщин и 28 граммов для мужчин.

  •  Красное вино полезнее другого алкоголя?

— Красное вино содержит антиоксиданты, которые в умеренных количествах способствуют улучшению кровообращения, работы сердца и влияют на метаболизм. Белое вино тоже может быть полезным с точки зрения содержания ресвератрола, в терапевтических дозах он снижает воспаление, влияет на иммунитет и улучшает митохондриальное дыхание клеток.

  • Правда ли, что если выпить масло перед употреблением алкоголя, то медленнее будешь пьянеть?

— Это миф. Употребление масла перед алкоголем не влияет на скорость снижения уровня алкоголя в крови. К тому же масло добавляет лишние калории и может быть небезопасным в сочетании с алкоголем.

  • Алкоголь лучше заедать?

— Лучше и запивать, и заедать алкоголь. Пища будет хорошим сорбентом, а запивая, уменьшается количество потребления алкоголя. Важно воздержаться от употребления жирной еды, т. к. она трудно расщепляется, а вместе с алкоголем может навредить печени.

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