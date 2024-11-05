На Землю обрушатся магнитные бури: что ждать и как подготовиться

Прогноз магнитных бурь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ночь на 7 ноября на Землю обрушится магнитная буря. По прогнозам ученых, она начнется в полночь и продлится до 9 часов. Еще одна вспышка случится с 16 до 18 часов этого же дня. После геомагнитные поля придут в свои нормальные значения.

Интенсивность магнитных бурь практически достигнет класса G1, что считается слабым уровнем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Следующие возбуждения магнитосферы ожидаются 11, 12, 15 и 20 ноября. Однако их интенсивность не дойдет и до уровня G1.

Прогноз магнитных бурь на ноябрь Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Влияние магнитных бурь на здоровье

Как отмечают врачи, магнитные бури могут сказываться на здоровье метеочувствительных людей. По словам невролога Ксении Овсянниковой, в группе риска пожилые и дети, а также те, у кого есть хронические заболевания.

Симптомы, которые могут проявиться во время сильных магнитных бурь: общая слабость, недомогание, головные боли, головокружение, ощущение неполноты вдоха, как будто покачивание, неустойчивость, может быть даже ощущение, что сил не хватает.

Что делать при магнитных бурях?

При магнитных бурях следует придерживаться перечня простых рекомендаций, чтобы легче пережить их влияние:

Больше отдыха и сна. Постарайтесь ложиться пораньше, поскольку магнитные бури могут вызвать усталость и нарушение сна. Полноценный отдых поможет организму справиться с этим стрессом. Контроль давления. Если у вас есть склонность к скачкам давления, держите под рукой тонометр и лекарства. Перед их приемом заранее проконсультируйтесь с врачом. Правильное питание. При магнитных бурях старайтесь пить больше воды и избегать тяжелой пищи. Легкие и питательные блюда помогут вашему организму справиться с непростой геомагнитной обстановкой. Минимум стресса. Старайтесь избегать эмоциональных нагрузок и не уставайте на работе или дома. Глубокое дыхание и прогулки на свежем воздухе также помогут избавиться от стресса. Витамины. Включение в рацион витамины группы В и магний, чтобы поддержать организм в условиях повышенной нагрузки.