НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

ю-в.

 733мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Задержка авиарейса
Как подготовить машину к зиме
Владелец музея устроил драку
Почему нет отопления
Попали под санкции США
Законы ноября
Психолог — о школьных туалетах
Хеллоуин в школах
Очередь на шиномонтаж
Экс-депутат спалил ресторан
Здоровье Метеозависимые, держитесь: расписание магнитных бурь в ноябре 2024 года

Метеозависимые, держитесь: расписание магнитных бурь в ноябре 2024 года

Публикуем удобный календарь с пиками геомагнитного возмущения на Солнце

291
1 комментарий

При магнитных бурях пейте больше жидкости, это поможет

Ближайший месяц порадует метеозависимых относительно спокойной атмосферой. Однако полностью расслабляться не стоит: геомагнитные бури всё же ожидаются. Мы собрали эти периоды в удобный календарь, чтобы помочь вам следить за самочувствием в период возможных возмущений атмосферы. Сохраняйте его, чтобы вовремя подготовиться.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это всплеск энергии, происходящий в магнитном поле Земли. Он вызывается солнечными вспышками и выбросом частиц, которые, достигая Земли, взаимодействуют с ее магнитосферой. В результате этого взаимодействия возникают колебания в магнитном поле, которые могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к переменам в окружающей среде.

Неприятные симптомы могут быть разными: головные боли, слабость, проблемы со сном и раздражительность.

Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. Штормы до пяти баллов являются незначительными.

Магнитные бури в ноябре 2024-го

Метеозависимые в первой декаде ноября могут вздохнуть спокойно: эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики обещают спокойную геомагнитную обстановку.

Однако 11 и 12 ноября магнитосфера будет возбужденная, ее специалисты предварительно оценили в 4 балла. Такая же ситуация повторится 15 и 20 ноября.

А вот в конце ноября метеозависимых ожидает настоящее испытание. 25 и 26 числа ученые из Лаборатории солнечной астрономии прогнозируют магнитную бурю класса G1, то есть 5 баллов.

Что делать при магнитных бурях?

При магнитных бурях можно сделать несколько простых вещей, чтобы легче пережить их влияние:

  1. Больше отдыха и сна. Постарайтесь ложиться пораньше, поскольку магнитные бури могут вызвать усталость и нарушение сна. Полноценный отдых поможет организму справиться с этим стрессом.

  2. Контроль давления. Если у вас есть склонность к скачкам давления, держите под рукой тонометр и лекарства. Перед их приемом заранее проконсультируйтесь с врачом.

  3. Правильное питание. При магнитных бурях старайтесь пить больше воды и избегать тяжелой пищи. Легкие и питательные блюда помогут вашему организму справиться с непростой геомагнитной обстановкой.

  4. Минимум стресса. Старайтесь избегать эмоциональных нагрузок и не уставайте на работе или дома. Глубокое дыхание и прогулки на свежем воздухе также помогут избавиться от стресса.

  5. Витамины. Включение в рацион витамины группы В и магний, чтобы поддержать организм в условиях повышенной нагрузки.

Страдаете от метеозависимости?

Да, даже при небольших возмущениях
Не особо чувствую
Вообще не замечаю
Это всё выдумки!
ПО ТЕМЕ
Магнитная буря Метеозависимость Метеозависимые Болит голова Календарь магнитных бурь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
Магнитные бури не имеют никакого отношения к "метео". Челябинский метеорит у вас тоже метеоактивность? Типа града?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление