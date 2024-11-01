Метеозависимые, держитесь: расписание магнитных бурь в ноябре 2024 года

При магнитных бурях пейте больше жидкости, это поможет Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Ближайший месяц порадует метеозависимых относительно спокойной атмосферой. Однако полностью расслабляться не стоит: геомагнитные бури всё же ожидаются. Мы собрали эти периоды в удобный календарь, чтобы помочь вам следить за самочувствием в период возможных возмущений атмосферы. Сохраняйте его, чтобы вовремя подготовиться.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это всплеск энергии, происходящий в магнитном поле Земли. Он вызывается солнечными вспышками и выбросом частиц, которые, достигая Земли, взаимодействуют с ее магнитосферой. В результате этого взаимодействия возникают колебания в магнитном поле, которые могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к переменам в окружающей среде.

Неприятные симптомы могут быть разными: головные боли, слабость, проблемы со сном и раздражительность.

Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. Штормы до пяти баллов являются незначительными.

Магнитные бури в ноябре 2024-го

Метеозависимые в первой декаде ноября могут вздохнуть спокойно: эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики обещают спокойную геомагнитную обстановку.

Однако 11 и 12 ноября магнитосфера будет возбужденная, ее специалисты предварительно оценили в 4 балла. Такая же ситуация повторится 15 и 20 ноября .

А вот в конце ноября метеозависимых ожидает настоящее испытание. 25 и 26 числа ученые из Лаборатории солнечной астрономии прогнозируют магнитную бурю класса G1, то есть 5 баллов.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Что делать при магнитных бурях?

При магнитных бурях можно сделать несколько простых вещей, чтобы легче пережить их влияние:

Больше отдыха и сна. Постарайтесь ложиться пораньше, поскольку магнитные бури могут вызвать усталость и нарушение сна. Полноценный отдых поможет организму справиться с этим стрессом. Контроль давления. Если у вас есть склонность к скачкам давления, держите под рукой тонометр и лекарства. Перед их приемом заранее проконсультируйтесь с врачом. Правильное питание. При магнитных бурях старайтесь пить больше воды и избегать тяжелой пищи. Легкие и питательные блюда помогут вашему организму справиться с непростой геомагнитной обстановкой. Минимум стресса. Старайтесь избегать эмоциональных нагрузок и не уставайте на работе или дома. Глубокое дыхание и прогулки на свежем воздухе также помогут избавиться от стресса. Витамины. Включение в рацион витамины группы В и магний, чтобы поддержать организм в условиях повышенной нагрузки.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы









