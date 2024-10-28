Магнитные бури влияют на самочувствие — правда или миф? Объясняет невролог

Во время магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, недомогание, головные боли, головокружение Источник: Shutterstock.com











Многие врачи признают: магнитные бури — это не просто природное явление, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». И далеко не всегда повод для самооправдания (как вышедшая из моды «ретроградность Меркурия»). Они могут напрямую воздействовать на здоровье, особенно у людей с хроническими заболеваниями, пожилых и детей. Как пережить магнитные бури, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета Ксения Овсянникова.

Кто в зоне риска

Когда в начале карьеры я работала в отделении неотложной неврологии, куда поступали люди с инсультами, острыми неврологическими приступами, мигренью, были периоды, когда реанимация и палата интенсивной терапии были просто заполнены пациентами, росла смертность. Врачи говорили: «Ну а что вы хотите, идут сильные магнитные бури, такое влияние». На тот момент я воспринимала это скептически: вы еще скажите, что болезни есть по знаку зодиака. Но практика подтвердила: космическая погода очень даже сильно влияет на самочувствие. Наиболее чувствительные — старики и младенцы, люди, которые имеют какие-то хронические заболевания (нарушение сердечного ритма, повышенное или пониженное давление, воспаления), а также беременные, кормящие матери.

Симптомы, которые могут проявиться во время сильных магнитных бурь: общая слабость, недомогание, головные боли, головокружение, ощущение неполноты вдоха, как будто покачивание, неустойчивость, может быть даже ощущение, что сил не хватает.

Суть магнитной бури

Есть статистика, что во время сильных магнитных бурь повышается уровень смертности от инсульта на 7–11%. Есть научная работа, изучавшая младенческую смертность, которая подтвердила, что есть процент влияния магнитных бурь на этот показатель.

До конца выявить тот механизм, по которому магнитные бури отрицательно влияют на организм, сложно, но ученые в исследованиях пришли к заключению, что магнитные бури меняют статус антиоксидантной системы в организме.

Все мы знаем, что в организме постоянно появляются свободные радикалы. Они повреждают клетки и запускают в них процесс апоптоза — гибели. Особенно чувствительна к окислительному стрессу нервная система. И когда случаются магнитные бури, прежде всего страдает вегетативный центр. Это самое нежное, самое высокотехничное наше «оборудование». То есть как раз там и происходят какие-то сбои функционирования всех внутренних органов.

Что делать, чтобы полегчало во время магнитных бурь

Очень важно поддержать организм антиоксидантами: добавить в рацион больше зеленого чая, свежих зеленых овощей, зелени, витаминов А и Е.

Избегать дополнительного окислительного стресса — это переживания, «нервы», алкоголь, курение, недосып. Не планируйте никаких особенных действий в эти дни со своей стороны.

Пейте больше жидкости.

Устраивайте неинтенсивные пешие прогулки, они улучшают микроциркуляцию в организме.

— Я понимаю, что я не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии: препараты магния, комплекс витаминов группы В. Но прежде стоит обсудить их прием с врачом, — говорит Ксения Овсянникова.

Не перекладывайте ответственность

— У меня был период, когда я очень сильно чувствовала воздействие магнитных бурь. На тот момент у меня были проблемы с почками, обострения. Но когда я активно занималась спортом, то никакие магнитные бури я не ощущала, они проходили мимо. То есть изначально спортивный здоровый человек, у которого много митохондрий, много энергии, намного меньше чувствует все эти негативные воздействия, — обращает внимание доктор.

Поэтому так важно не заниматься самооправданием, списывая всё на магнитные бури.

— Надо заниматься своим здоровьем, решать проблемы с хроническими заболеваниями, настраиваться на здоровый лад и постепенно избавляться от этой метеочувствительности к магнитным бурям, — резюмирует врач-невролог Ксения Овсянникова.

Если усталость длится годами

Ранее врач-эндокринолог рассказывала о хронической усталости, которая у некоторых людей длится годами. Кроме заболеваний, причиной хронической усталости могут стать и внешние факторы. К таким относятся стрессовые ситуации, в том числе в семье или на работе, недосып, привычка поздно ложиться и рано вставать. Негативное влияние оказывает нерациональное питание и низкая физическая активность.

Помимо этого, хроническая усталость может быть проявлением психологических расстройств: депрессивного, пограничного, зависимого, биполярного или тревожного. Как объясняла клинический психолог, прежде чем ставить подобный диагноз, нужно провести обследование и исключить нарушения в работе органов и их систем.