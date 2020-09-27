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«Плевать хотели на других»: ярославцы поспорили, надо ли продолжать носить маски

Под статьей об облаве на нарушителей режима читатели оставили больше ста комментариев

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Масочный режим в Ярославской области действует с 16 мая по сей день

Масочный режим в Ярославской области действует с 16 мая по сей день

Ярославцы поспорили, надо ли продолжать носить маски

Масочный режим в Ярославской области никто не отменял. Он как был введен с 16 мая, так и продолжает действовать до сих пор. Правда, если в начале эпидемии коронавируса мы постоянно слышали о проверках соблюдения этого режима, то летом такая информация почти не появлялась. И вот на днях власти вновь заявили о массовых проверках. Ярославцы по-разному отреагировали на это.

«Хочу живу, хочу умираю»

Многие, как и в начале пандемии, не хотят носить маски.

Желание каких-то чиновников не является законом, — написал den в комментариях под статьей на сайте 76.RU.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Моя жизнь — хочу живу, хочу умираю. Не лезьте к нам! — поддержал его Гость.

— Вы сами попробуйте поносить маску 14 часов при этом испытать нагрузки грузчика. У меня и без короновируса скоро лёгкие откажут. Сидя в кабинетах онлайн, легко установить правила. Не врачи на переднем фронте, а продавцы. И нам никакой доплаты, — пожаловался Игорь.

«Надо не маски, а костюмы»

Впрочем, с такой позицией согласны не все.

— Маска в основном защищает не тех, кто её носит, а окружающих. Если вы не носите маску в общественном месте, значит, вы плевать хотели на других людей, — считает Гость.

— У меня много кто переболел из знакомых и родственников, еле откачали... А кто маски не носит, тот прямо говорит другому человеку — я хочу, чтобы ты умер, поэтому маску не одену, — поддержал мнение еще один читатель сайта 76.RU.

— Не маски надо — костюмы с защитой глаз и всего остального! — уверен один из ярославцев.

«Народ обирают»

Другой вопрос за чей счет должны люди выполнять требования властей люди.

— Налоги платим — пусть маски выдают в каждом людном месте за счёт областной и городской администрации. А то ещё раз народ обирают! — возмущается один из читателей.

И еще один закономерный вопрос подняли ярославцы — о том, что на самом деле распоряжение губернатора о ношении масок мало кто соблюдает и за этим никто не следит.

— А на дне города проверяли маски? Особенно на пиру? — спрашивает Анон.

— Все правоохранительные органы носят маски на подбородке и закрывают рот, как будто микробы через нос не попадают, — делится мнением Virtus Pro.

— В маркетах перестали обрабатывать тележки, дистанция не соблюдается, кругом грязь, в общем — всё, как обычно. В транспорте — кондукторы с водителями без масок! Объясните мне, почему и от чего я защищаюсь, если хожу в наморднике? — возмущается один из ярославцев.

— Если вводят что-то, надо объяснять, разъяснять и требовать исполнения. Иначе будем жить как живем, — уверена Галина.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении части карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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коронавирусмасочный режим
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