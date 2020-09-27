«Плевать хотели на других»: ярославцы поспорили, надо ли продолжать носить маски

Ярославцы поспорили, надо ли продолжать носить маски
Масочный режим в Ярославской области никто не отменял. Он как был введен с 16 мая, так и продолжает действовать до сих пор. Правда, если в начале эпидемии коронавируса мы постоянно слышали о проверках соблюдения этого режима, то летом такая информация почти не появлялась. И вот на днях власти вновь заявили о массовых проверках. Ярославцы по-разному отреагировали на это.
«Хочу живу, хочу умираю»
Многие, как и в начале пандемии, не хотят носить маски.
— Желание каких-то чиновников не является законом, — написал den в комментариях под статьей на сайте 76.RU.
— Моя жизнь — хочу живу, хочу умираю. Не лезьте к нам! — поддержал его Гость.
— Вы сами попробуйте поносить маску 14 часов при этом испытать нагрузки грузчика. У меня и без короновируса скоро лёгкие откажут. Сидя в кабинетах онлайн, легко установить правила. Не врачи на переднем фронте, а продавцы. И нам никакой доплаты, — пожаловался Игорь.
«Надо не маски, а костюмы»
Впрочем, с такой позицией согласны не все.
— Маска в основном защищает не тех, кто её носит, а окружающих. Если вы не носите маску в общественном месте, значит, вы плевать хотели на других людей, — считает Гость.
— У меня много кто переболел из знакомых и родственников, еле откачали... А кто маски не носит, тот прямо говорит другому человеку — я хочу, чтобы ты умер, поэтому маску не одену, — поддержал мнение еще один читатель сайта 76.RU.
— Не маски надо — костюмы с защитой глаз и всего остального! — уверен один из ярославцев.
«Народ обирают»
Другой вопрос за чей счет должны люди выполнять требования властей люди.
— Налоги платим — пусть маски выдают в каждом людном месте за счёт областной и городской администрации. А то ещё раз народ обирают! — возмущается один из читателей.
И еще один закономерный вопрос подняли ярославцы — о том, что на самом деле распоряжение губернатора о ношении масок мало кто соблюдает и за этим никто не следит.
— А на дне города проверяли маски? Особенно на пиру? — спрашивает Анон.
— Все правоохранительные органы носят маски на подбородке и закрывают рот, как будто микробы через нос не попадают, — делится мнением Virtus Pro.
— В маркетах перестали обрабатывать тележки, дистанция не соблюдается, кругом грязь, в общем — всё, как обычно. В транспорте — кондукторы с водителями без масок! Объясните мне, почему и от чего я защищаюсь, если хожу в наморднике? — возмущается один из ярославцев.
— Если вводят что-то, надо объяснять, разъяснять и требовать исполнения. Иначе будем жить как живем, — уверена Галина.
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении части карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом.