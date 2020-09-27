«Плевать хотели на других»: ярославцы поспорили, надо ли продолжать носить маски

— Моя жизнь — хочу живу, хочу умираю. Не лезьте к нам! — поддержал его Гость.



— Вы сами попробуйте поносить маску 14 часов при этом испытать нагрузки грузчика. У меня и без короновируса скоро лёгкие откажут. Сидя в кабинетах онлайн, легко установить правила. Не врачи на переднем фронте, а продавцы. И нам никакой доплаты, — пожаловался Игорь.



«Надо не маски, а костюмы»

Впрочем, с такой позицией согласны не все.



— Маска в основном защищает не тех, кто её носит, а окружающих. Если вы не носите маску в общественном месте, значит, вы плевать хотели на других людей, — считает Гость.



— У меня много кто переболел из знакомых и родственников, еле откачали... А кто маски не носит, тот прямо говорит другому человеку — я хочу, чтобы ты умер, поэтому маску не одену, — поддержал мнение еще один читатель сайта 76.RU.



— Не маски надо — костюмы с защитой глаз и всего остального! — уверен один из ярославцев.



«Народ обирают»

Другой вопрос за чей счет должны люди выполнять требования властей люди.

