Ограничительные меры, установленные на территории Ярославской области, продлеваются до 31 мая. Соответствующие изменения в свой указ от 18 марта внес 8 мая губернатор Дмитрий Миронов. В частности, продолжит действовать запрет на массовые собрания. Сохранится обязательное соблюдение режима изоляции для жителей старше 65 лет.

— Президент России Владимир Путин дал регионам возможность самим определять, как выходить из режима ограничений, рекомендовал делать это поэтапно и осторожно, с учетом всех рисков, — сказал Дмитрий Миронов. — В Ярославской области сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией, общее количество зараженных Covid-19 с периода начала пандемии приближается к тысяче человек. Поэтому большинство ограничений будут сохранены. Но сделаем послабление для ряда предприятий. Их список будет определен постановлением правительства области.

