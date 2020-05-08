Ограничительные меры, установленные на территории Ярославской области, продлеваются до 31 мая. Соответствующие изменения в свой указ от 18 марта внес 8 мая губернатор Дмитрий Миронов. В частности, продолжит действовать запрет на массовые собрания. Сохранится обязательное соблюдение режима изоляции для жителей старше 65 лет.
— Президент России Владимир Путин дал регионам возможность самим определять, как выходить из режима ограничений, рекомендовал делать это поэтапно и осторожно, с учетом всех рисков, — сказал Дмитрий Миронов. — В Ярославской области сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией, общее количество зараженных Covid-19 с периода начала пандемии приближается к тысяче человек. Поэтому большинство ограничений будут сохранены. Но сделаем послабление для ряда предприятий. Их список будет определен постановлением правительства области.
Напомним, также в области вводится масочный режим. С 10 по 15 мая ношение масок жителями в общественных местах носит рекомендательный характер. А с 16 мая — обязательный. Продлится этот режим до особого распоряжения властей. При этом Дмитрий Миронов рекомендовал правительству региона оперативно разработать меры для того, чтобы средства индивидуальной защиты стали доступны для людей.
Где нужно носить маски:
- при проезде во всех видах транспорта общего пользования;
- в такси;
- на остановках;
- вокзалах;
- автозаправках;
- в медицинских организациях;
- аптеках;
- магазинах;
- на всех предприятиях, продолжающих свою работу;
- при посещении организаций, связанных с обслуживаем населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- в органах власти.