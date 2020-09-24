В Ярославской области устроили облаву на нарушителей масочного режима. Опять

В Ярославской области чиновники проверили соблюдение масочного режима. Он был введен в регионе с 16 мая и до сих пор действует. Правда, соблюдают его далеко не все.



24 сентября в этом убедились специалисты департамента агропромышленного комплекса, которые проверили 266 объектов торговли. И выявили 21 случай, когда работники предприятий сами не носили масок. В список нарушителей попали несколько ярославских кафе, алкомаркетов, цветочный магазин, рынки, торговые центры в Рыбинске, а также небольшие киоски, магазинчики, отделы ремонта обуви.

