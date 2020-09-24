В Ярославской области устроили облаву на нарушителей масочного режима. Опять

В Ярославской области устроили облаву на нарушителей масочного режима
В Ярославской области чиновники проверили соблюдение масочного режима. Он был введен в регионе с 16 мая и до сих пор действует. Правда, соблюдают его далеко не все.
24 сентября в этом убедились специалисты департамента агропромышленного комплекса, которые проверили 266 объектов торговли. И выявили 21 случай, когда работники предприятий сами не носили масок. В список нарушителей попали несколько ярославских кафе, алкомаркетов, цветочный магазин, рынки, торговые центры в Рыбинске, а также небольшие киоски, магазинчики, отделы ремонта обуви.
В департаменте отметили, что с начала введения масочного режима в регионе было выявлено 1940 его нарушений.
— Жители области обязаны использовать маски или респираторы во время посещения всех общественных мест, в том числе во время поездок на общественном транспорте, при посещении магазинов, аптек, медучреждений, автозаправок и других объектов. Важно, чтобы при посещении заведений гости могли приобрести или получить средства индивидуальной защиты, воспользоваться антисептиками. Вместе с тем и сам персонал должен демонстрировать положительный пример соблюдения требований масочного режима. К сожалению, коронавирусная инфекция продолжает распространяться, поэтому мы должны подчиняться требованиям, соблюсти все правила, чтобы минимизировать риски, — отметила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина. — За нарушение масочного режима, конечно, необходимо наказывать. Пусть это будут сначала предупреждения, а далее протоколы должны составлять и представители правопорядка.
Напомним, за нарушение масочного режима предусмотрены штрафы: для граждан — 1–30 тысяч рублей, для должностных лиц — 10–50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100–300 тысяч рублей.