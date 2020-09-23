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«И так безумные пробки»: ярославцы опасаются транспортного коллапса из-за нового торгового центра

Люди поспорили, нужны ли вообще новые крупные магазины в городе

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В Ярославле скоро откроется новый мебельный центр

В Ярославле скоро откроется новый мебельный центр

Ярославцы опасаются транспортного коллапса из-за нового торгового центра

Ярославцы бурно отреагировали на новость об еще одном торговом центре в Брагино. Он появится при въезде в Дзержинский район напротив ТЦ «Рио». Продавать в нем собираются мебель. Многие читатели 76.RU не поняли, зачем вообще городу еще один мебельный центр.

«Остро стоит вопрос с покупкой новой мебели»

— Из Брагино и так безумные пробки, а ещё эти центры будут массу машин и людей собирать, — опасается в комментариях под заметкой Гость.

— Не новые поликлиники да школы строить. ТЦ — наше всё! — возмущается Tina в комментариях под заметкой.

— Ну, на хрена нам еще один торговый центр? Я вообще не понимаю нашу власть. Людям работать негде. Давай заводы и фабрики! — написала Лидия.

— Сегодня в Ярославле остро стоит вопрос с покупкой новой мебели, и одновременное открытие двух огромных комплексов на Тутаевском шоссе и у Толбухинского моста хоть немного снимет этот важнейший вопрос... Но расслабляться рано — нужно наращивать строительство новых мебельных центров, — иронизирует Деолигия.

«Чужие деньги все знают, куда тратить»

Но есть и другое мнение.

— Если строят, значит, есть спрос. И нечего тут трагедию устраивать: не нуждаешься в этих товарах — не ходи, — отвечают в комментариях.

— В ТЦ и идите работать. Новые ТЦ — новые рабочие места, — рассуждает читатель под ником Солнышко.

— Что вы тут пишете о каких-то школах и больницах, деньги вкладывает частный инвестор, а не государство. Вы свои деньги много вкладываете в общественное пользование? У соседей в подъезде даже 100 рублей на ремонт домофона не выпросишь, а вот чужие деньги все знают, куда тратить, — защитил застройщиков Гость.

Напомним, еще один огромный мебельный центр появится в Ярославле на берегу Которосли.

А по-вашему, нужны Ярославлю новые торговые центры?

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    Тутаевское шоссеторговый центр
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