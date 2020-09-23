«И так безумные пробки»: ярославцы опасаются транспортного коллапса из-за нового торгового центра

Ярославцы опасаются транспортного коллапса из-за нового торгового центра
Ярославцы бурно отреагировали на новость об еще одном торговом центре в Брагино. Он появится при въезде в Дзержинский район напротив ТЦ «Рио». Продавать в нем собираются мебель. Многие читатели 76.RU не поняли, зачем вообще городу еще один мебельный центр.
«Остро стоит вопрос с покупкой новой мебели»
— Из Брагино и так безумные пробки, а ещё эти центры будут массу машин и людей собирать, — опасается в комментариях под заметкой Гость.
— Не новые поликлиники да школы строить. ТЦ — наше всё! — возмущается Tina в комментариях под заметкой.
— Ну, на хрена нам еще один торговый центр? Я вообще не понимаю нашу власть. Людям работать негде. Давай заводы и фабрики! — написала Лидия.
— Сегодня в Ярославле остро стоит вопрос с покупкой новой мебели, и одновременное открытие двух огромных комплексов на Тутаевском шоссе и у Толбухинского моста хоть немного снимет этот важнейший вопрос... Но расслабляться рано — нужно наращивать строительство новых мебельных центров, — иронизирует Деолигия.
«Чужие деньги все знают, куда тратить»
Но есть и другое мнение.
— Если строят, значит, есть спрос. И нечего тут трагедию устраивать: не нуждаешься в этих товарах — не ходи, — отвечают в комментариях.
— В ТЦ и идите работать. Новые ТЦ — новые рабочие места, — рассуждает читатель под ником Солнышко.
— Что вы тут пишете о каких-то школах и больницах, деньги вкладывает частный инвестор, а не государство. Вы свои деньги много вкладываете в общественное пользование? У соседей в подъезде даже 100 рублей на ремонт домофона не выпросишь, а вот чужие деньги все знают, куда тратить, — защитил застройщиков Гость.
Напомним, еще один огромный мебельный центр появится в Ярославле на берегу Которосли.