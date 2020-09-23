«И так безумные пробки»: ярославцы опасаются транспортного коллапса из-за нового торгового центра

— Ну, на хрена нам еще один торговый центр? Я вообще не понимаю нашу власть. Людям работать негде. Давай заводы и фабрики! — написала Лидия.



— Сегодня в Ярославле остро стоит вопрос с покупкой новой мебели, и одновременное открытие двух огромных комплексов на Тутаевском шоссе и у Толбухинского моста хоть немного снимет этот важнейший вопрос... Но расслабляться рано — нужно наращивать строительство новых мебельных центров, — иронизирует Деолигия.



«Чужие деньги все знают, куда тратить»

Но есть и другое мнение.



— Если строят, значит, есть спрос. И нечего тут трагедию устраивать: не нуждаешься в этих товарах — не ходи, — отвечают в комментариях.



— В ТЦ и идите работать. Новые ТЦ — новые рабочие места, — рассуждает читатель под ником Солнышко.



— Что вы тут пишете о каких-то школах и больницах, деньги вкладывает частный инвестор, а не государство. Вы свои деньги много вкладываете в общественное пользование? У соседей в подъезде даже 100 рублей на ремонт домофона не выпросишь, а вот чужие деньги все знают, куда тратить, — защитил застройщиков Гость.

