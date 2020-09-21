На въезде в Брагино в Ярославле откроется огромный торговый центр: что там будут продавать

Многие ярославцы задавались вопросом, что такое построили на Тутаевском шоссе у самого въезда в Дзержинский район. Огромное яркое оранжево-серо-зеленое здание предстало перед ярославцами несколько недель назад, когда на площадке убрали строительный забор. Но никаких табличек, указывающих на его назначение, нет. По данным публичной кадастровой карты, на этой территории можно размещать объекты оптово-розничной торговли — склады, базы, другие подобные здания.



— 7 февраля 2020 года департаментом строительства Ярославской области выдано разрешение на строительство одноэтажного «Центра оптово-розничной торговли с инженерными коммуникациями» по адресу Тутаевское шоссе, д. 2. Срок действия разрешения на строительство — до 10 июля 2021 года, — пояснили в правительстве Ярославской области. Но более конкретно о назначении помещения власти тоже не смогли сказать.

