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На въезде в Брагино в Ярославле откроется огромный торговый центр: что там будут продавать

Яркое оранжево-серо-зеленое здание построили на Тутаевском шоссе

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Новое здание на Тутаевском шоссе получилось огромным, хоть и одноэтажным

Новое здание на Тутаевском шоссе получилось огромным, хоть и одноэтажным

В Ярославле откроется ещё один торговый центр на въезде в Брагино

Многие ярославцы задавались вопросом, что такое построили на Тутаевском шоссе у самого въезда в Дзержинский район. Огромное яркое оранжево-серо-зеленое здание предстало перед ярославцами несколько недель назад, когда на площадке убрали строительный забор. Но никаких табличек, указывающих на его назначение, нет. По данным публичной кадастровой карты, на этой территории можно размещать объекты оптово-розничной торговли — склады, базы, другие подобные здания.

— 7 февраля 2020 года департаментом строительства Ярославской области выдано разрешение на строительство одноэтажного «Центра оптово-розничной торговли с инженерными коммуникациями» по адресу Тутаевское шоссе, д. 2. Срок действия разрешения на строительство — до 10 июля 2021 года, — пояснили в правительстве Ярославской области. Но более конкретно о назначении помещения власти тоже не смогли сказать.

Между тем, на сайтах бесплатных объявлений появились предложения о предоставлении здесь площадей в аренду. Из них следует, что в новостройке расположится мебельный центр. Его владельцы о будущем здания пока не рассказывают.

Напомним, также огромный мебельный центр планируют открыть в Ярославле на берегу Которосли, где раньше располагался магазин «Карусель».

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