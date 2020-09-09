«Вывалился гигантский зад»: архитекторы раскритиковали вид будущего торгового центра у Которосли

Появился проект нового торгового центра в Ярославле
В Ярославле вовсю реконструируют здание возле пересечения проспекта Толбухина и Большой Фёдоровской — то, где раньше была «Карусель». Недавно инвестор вывесил на здание баннер с проектом будущего ТЦ.
И этот будущий проект почему-то не очень похож на первоначальный, о котором говорили областные власти.
Около полутора лет назад чиновники говорили, что нашли инвестора, который изменит внешний вид ТЦ, даже сносить не надо. Мы рассказывали о проекте.
— Это не должно быть чем-то инородным с точки зрения эстетики. С другой стороны, повышение функциональности будущего торгового центра могло бы сделать это место ориентированным на самый широкий круг потребителей. Обязательным условием должно стать и благоустройство территории. Мы рассмотрели проект повторно. Замечания рабочей группы, связанные с внешним обликом, ранее уже были учтены. Инвестор нас заверил, что новые предложения также не будут оставлены без внимания, — так в 2019 году комментировал реконструкцию и. о. директора департамента строительства области Виктор Жучков в интервью 76.RU.
На проекте полуторагодовалой давности размещено светло-серое здание. Проект с баннера куда ярче и пестрее. А вместо синей надписи «Торговый центр» по всему периметру магазина разбросаны крупные красные вывески.
Мы обратились в мэрию и узнали, устраивает ли такой проект реконструкции ярославские власти.
— Реконструкции нет. Это ремонт, — сказал 76.RU главный архитектор мэрии Ярославля Артем Цымбалов.
Как оказалось, баннер, который сейчас красуется на желтом сайдинге, вывесили незаконно.
— Сейчас на объекте меняют панели на фасаде и выравнивают участок. Обсуждение по облику будет вынесено на градсовет, но пока собственник не обратился. Баннер, вывешенный на фасаде, незаконный. По данному факту будет вынесено предписание за незаконную конструкцию, — сказали в мэрии Ярославля.
В торговом центре о проблеме не слышали.
— Нам никаких комментариев по вывеске не давали, когда мы делали запрос. В любом случае на днях мы ее снимаем, потому что начинаются работы по ремонту фасада со стороны моста. В течение 1–2 недель будет оформлен фасад с этой стороны, — уточнили в торговом центре.
Когда в 2019-м говорили о проекте, чиновники утверждали, что будут внимательно его рассматривать, чтобы не повторить прошлых ошибок. Главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов тогда говорил, что при реконструкции «Карусели» у инвестора есть хороший шанс исправить градостроительную ошибку, а также сформировать новый архитектурный образ для акватории реки Которосль, вписав ТЦ в ландшафт.
Возможно ли это вообще? Мы спросили архитекторов.
— Как это здание можно вписать в ландшафт, если оно уже есть? У него же не срежешь этаж. Это игра слов, буффонада. Единственное, что можно сделать, это хоть как-то скрасить всё это благоустройством. И вот этот гигантский зад, который вывалился в сторону Которосли, — это непродуманное, некачественное решение с градостроительной точки зрения. Относительно его декорирования — это как труп припудривать. Ну можно окошки прорезать. Наверное, единственный путь спасения — сделать здание светопрозрачным, — поделился мнением с порталом 76.RU архитектор бюро «План Б» Александр Качалов.
В будущем мебельном магазине на этот счёт есть своё мнение.
— Будет благоустройство вокруг торгового центра. Сейчас мы ведём переговоры на тему благоустройства набережной для жителей ближайших районов. Никакой конкретики пока нет, только начали переговоры. Но с нашей стороны заинтересованность облагородить территорию есть. По поводу размера вывесок сказать сложно, пока это обычная визуализация, расчет пока не делали. Мы будем заниматься согласованием и возьмём все рекомендации и правила, как нужно оформить мебельный центр в городе, — уточнили в 76.RU в торговом центре.