«Вывалился гигантский зад»: архитекторы раскритиковали вид будущего торгового центра у Которосли

На проекте полуторагодовалой давности размещено светло-серое здание. Проект с баннера куда ярче и пестрее. А вместо синей надписи «Торговый центр» по всему периметру магазина разбросаны крупные красные вывески.

Мы обратились в мэрию и узнали, устраивает ли такой проект реконструкции ярославские власти.

— Реконструкции нет. Это ремонт, — сказал 76.RU главный архитектор мэрии Ярославля Артем Цымбалов.

Как оказалось, баннер, который сейчас красуется на желтом сайдинге, вывесили незаконно.

— Сейчас на объекте меняют панели на фасаде и выравнивают участок. Обсуждение по облику будет вынесено на градсовет, но пока собственник не обратился. Баннер, вывешенный на фасаде, незаконный. По данному факту будет вынесено предписание за незаконную конструкцию, — сказали в мэрии Ярославля.

В торговом центре о проблеме не слышали.

— Нам никаких комментариев по вывеске не давали, когда мы делали запрос. В любом случае на днях мы ее снимаем, потому что начинаются работы по ремонту фасада со стороны моста. В течение 1–2 недель будет оформлен фасад с этой стороны, — уточнили в торговом центре.