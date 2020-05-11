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Портрет Иосифа Сталина решили запустить в небо в честь 75-летия Великой Победы

Портрет Иосифа Сталина решили запустить в небо в честь 75-летия Великой Победы

В Ярославле 75-летний юбилей Великой Победы прошёл во время режима изоляции. Казалось, что всё будет не так помпезно, как в предыдущие годы, но праздник получился не менее ярким. Шествие «Бессмертный полк» провели в интернете, поздравляли ветеранов под окнами, на дома повсюду навешали триколоры и разукрасили окна, собрали «Полк бессмертных» (так в интернете прозвали толпу народа, вышедшую в честь Дня Победы на улицы города) и даже догадались запустить гигантский портрет Сталина в небо на воздушном шаре. Правда, немножко припозднились.

— Хотели запустить шар 10 мая, но из-за плохой погоды перенесли запланированное на 11 число, — рассказал депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

Акцию придумали мужики из федерации бокса. Ради такого дела у коммунистов даже и воздушный шар нашёлся, и они его любезно предоставили для этого события.

— Организаторы этой акции хотели показать своё уважение к человеку, под руководством которого ковалась Великая Победа, — сообщил председатель Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.

Видео: Анатолий Каширин, «Подслушано в Ярославле»

Аэростат с портретом Иосифа Сталина было хорошо видно не только над центром Ярославля, но и из районов города. Люди оценили по достоинству.

— Это намёк властям «Сталина на вас не хватает», — иронично предположил пользователь «ВКонтакте» Артём Косарев.

— Всё-таки он вернулся, готовьтесь, — написал Игорь Давыдов.

Ранее воздушное пространство над Ярославлем было занято православными — они катали на самолёте икону, которая должна была во время полёта избавить людей от коронавируса.

Понравилась ли вам акция с запуском портрета Сталина в небо?

Понравилась ли вам акция с запуском портрета Сталина в небо?

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    День ПобедыИосиф Сталинаэростат
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