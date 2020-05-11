В Ярославле 75-летний юбилей Великой Победы прошёл во время режима изоляции. Казалось, что всё будет не так помпезно, как в предыдущие годы, но праздник получился не менее ярким. Шествие «Бессмертный полк» провели в интернете, поздравляли ветеранов под окнами, на дома повсюду навешали триколоры и разукрасили окна, собрали «Полк бессмертных» (так в интернете прозвали толпу народа, вышедшую в честь Дня Победы на улицы города) и даже догадались запустить гигантский портрет Сталина в небо на воздушном шаре. Правда, немножко припозднились.
— Хотели запустить шар 10 мая, но из-за плохой погоды перенесли запланированное на 11 число, — рассказал депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.
Акцию придумали мужики из федерации бокса. Ради такого дела у коммунистов даже и воздушный шар нашёлся, и они его любезно предоставили для этого события.
— Организаторы этой акции хотели показать своё уважение к человеку, под руководством которого ковалась Великая Победа, — сообщил председатель Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.
Аэростат с портретом Иосифа Сталина было хорошо видно не только над центром Ярославля, но и из районов города. Люди оценили по достоинству.
— Это намёк властям «Сталина на вас не хватает», — иронично предположил пользователь «ВКонтакте» Артём Косарев.
— Всё-таки он вернулся, готовьтесь, — написал Игорь Давыдов.
Ранее воздушное пространство над Ярославлем было занято православными — они катали на самолёте икону, которая должна была во время полёта избавить людей от коронавируса.