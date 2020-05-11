Аэростат с портретом Иосифа Сталина было хорошо видно не только над центром Ярославля, но и из районов города. Люди оценили по достоинству.



— Это намёк властям «Сталина на вас не хватает», — иронично предположил пользователь «ВКонтакте» Артём Косарев.



— Всё-таки он вернулся, готовьтесь, — написал Игорь Давыдов.



Ранее воздушное пространство над Ярославлем было занято православными — они катали на самолёте икону, которая должна была во время полёта избавить людей от коронавируса.

