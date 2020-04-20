«Бессмертный полк» в честь Дня Победы в этом году пройдёт в интернете

Тысячи ярославцев не смогут в этом году в День Победы собраться в одно огромное шествие и пройти по улицам с портретами принявших участие в Великой Отечественной войне родственников. Организаторы движения «Бессмертный полк» в связи с эпидемией коронавируса решили отказаться от этого. Но акция состоится — на этот раз в онлайн-формате.

— Принять участие, как и всегда, могут все желающие, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Для этого необходимо сделать фото своей семьи вместе с портретом родственника-ветерана или записать рассказ о нём на видео и поделиться в социальных сетях с хештегами #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома, #бессмертныйполк2020. Посты из соцсетей «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» с такими хештегами автоматически попадут на сайт «Бессмертного полка» Moypolk.ru в раздел «Бессмертныйполкдома».