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«Бессмертный полк» в честь Дня Победы в этом году пройдёт в интернете

Организаторы массовой акции рассказали ярославцам, как принять участие в онлайн-шествии

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Массовое шествие пришлось отменить из-за распространения коронавируса

Массовое шествие пришлось отменить из-за распространения коронавируса

Тысячи ярославцев не смогут в этом году в День Победы собраться в одно огромное шествие и пройти по улицам с портретами принявших участие в Великой Отечественной войне родственников. Организаторы движения «Бессмертный полк» в связи с эпидемией коронавируса решили отказаться от этого. Но акция состоится — на этот раз в онлайн-формате.

— Принять участие, как и всегда, могут все желающие, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Для этого необходимо сделать фото своей семьи вместе с портретом родственника-ветерана или записать рассказ о нём на видео и поделиться в социальных сетях с хештегами #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома, #бессмертныйполк2020. Посты из соцсетей «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» с такими хештегами автоматически попадут на сайт «Бессмертного полка» Moypolk.ru в раздел «Бессмертныйполкдома».

Также организаторы акции уверены, что «Бессмертный полк» обязательно состоится в дальнейшем в день парада Победы, после отмены коронавирусных ограничений.

На данный момент в Ярославской области введён режим самоизоляции. Многие крупные предприятия региона продолжают работу. Совсем недавно губернатор разрешил возобновить работу некоторым сферам малого и среднего бизнеса. На границе с Москвой проверяют документы у всех, кто въезжает в Ярославскую область. По последним данным, в Ярославской области на 20 апреля в больницах от коронавируса лечатся 132 человека. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.

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День Победыкоронавирус
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