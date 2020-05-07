Ярославль присоединился к акции «Мирные окна»: как принять участие

Ярославль присоединился ко всероссийской акции «Мирные окна», посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одними из первых украсили окна к празднику педагоги центров дополнительного образования.
— Даже оставаясь дома, можно принять участие в массовом праздновании, — рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Тысячи городских окон могут сказать спасибо нашим ветеранам.
Для участия в акции нужно оформить окно своего дома праздничной композицией. Рекомендуется использовать цветную бумагу, салфетки, ленты, ткань или краски.
Справка:
Фото украшенного окна надо выложить с хештегами #МИРНЫЕОКНА, #ПОБЕДА75_9МАЯ, #МИРНЫЕОКНАЯрославль и #ОКНАПОБЕДЫ в соцсети, а также прислать в группу «ВКонтакте».
— Самое простое, что можно изобразить, — это салют, звёзды, георгиевскую ленточку и, конечно, цифру 9 с цветами, — пояснила педагог дополнительного образования Елена Коршунова. — Всё это доступно даже детям, не требует каких-то специальных навыков. К тому же совместное творчество укрепляет взаимоотношения и помогает раскрыться талантам.
Идеи и мастер-классы по техникам работы с бумагой и изготовлению украшений можно посмотреть на сайте Городского центра технического творчества.