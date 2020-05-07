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Город День Победы 2020

Ярославль присоединился к акции «Мирные окна»: как принять участие

Где можно посмотреть идеи и мастер-классы по изготовлению украшений к 75-летию Победы?

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В акции «Мирные окна» может принять участие любой желающий

В акции «Мирные окна» может принять участие любой желающий

Ярославль присоединился ко всероссийской акции «Мирные окна», посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одними из первых украсили окна к празднику педагоги центров дополнительного образования.

— Даже оставаясь дома, можно принять участие в массовом праздновании, — рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Тысячи городских окон могут сказать спасибо нашим ветеранам.

Для участия в акции нужно оформить окно своего дома праздничной композицией. Рекомендуется использовать цветную бумагу, салфетки, ленты, ткань или краски.

Справка:

Фото украшенного окна надо выложить с хештегами #МИРНЫЕОКНА, #ПОБЕДА75_9МАЯ, #МИРНЫЕОКНАЯрославль и #ОКНАПОБЕДЫ в соцсети, а также прислать в группу «ВКонтакте».

— Самое простое, что можно изобразить, — это салют, звёзды, георгиевскую ленточку и, конечно, цифру 9 с цветами, — пояснила педагог дополнительного образования Елена Коршунова. — Всё это доступно даже детям, не требует каких-то специальных навыков. К тому же совместное творчество укрепляет взаимоотношения и помогает раскрыться талантам.


Идеи и мастер-классы по техникам работы с бумагой и изготовлению украшений можно посмотреть на сайте Городского центра технического творчества.

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День Победы9 МаяМирные окна
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