Ярославль присоединился к акции «Мирные окна»: как принять участие

Справка:



Фото украшенного окна надо выложить с хештегами #МИРНЫЕОКНА, #ПОБЕДА75_9МАЯ, #МИРНЫЕОКНАЯрославль и #ОКНАПОБЕДЫ в соцсети, а также прислать в группу «ВКонтакте».



— Самое простое, что можно изобразить, — это салют, звёзды, георгиевскую ленточку и, конечно, цифру 9 с цветами, — пояснила педагог дополнительного образования Елена Коршунова. — Всё это доступно даже детям, не требует каких-то специальных навыков. К тому же совместное творчество укрепляет взаимоотношения и помогает раскрыться талантам.



Идеи и мастер-классы по техникам работы с бумагой и изготовлению украшений можно посмотреть на сайте Городского центра технического творчества.

