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Всего на территории России планируется вывесить 3 с половиной миллиона флагов

Всего на территории России планируется вывесить 3 с половиной миллиона флагов

Ярославль участвует в акции «Флаг в день Победы», которая проводится на территории всей страны. Триколоры бесплатно раздают в управляющих компаниях и ТСЖ. Всего на территории России планируется вывесить 3 с половиной миллиона флагов и 21 с половиной миллиона георгиевских ленточек.

— Размещение флагов рекомендовано на жилых домах центральных улиц и площадей населенных пунктов, а также на улицах, которые носят имена героев и событий Великой Отечественной войны, в районах памятных мест, — прокомментировали в мэрии Ярославля.

Уже на старте акция вызвала бурное обсуждение среди ярославцев. Многие люди в замешательстве и не понимают, как флаг России связан с праздником Победы.

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    9 Мая День Победыфлаг России
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