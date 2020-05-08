Ярославль участвует в акции «Флаг в день Победы», которая проводится на территории всей страны. Триколоры бесплатно раздают в управляющих компаниях и ТСЖ. Всего на территории России планируется вывесить 3 с половиной миллиона флагов и 21 с половиной миллиона георгиевских ленточек.



— Размещение флагов рекомендовано на жилых домах центральных улиц и площадей населенных пунктов, а также на улицах, которые носят имена героев и событий Великой Отечественной войны, в районах памятных мест, — прокомментировали в мэрии Ярославля.

