Крым остался без света. Как сообщили в госпредприятии «Крымэнерго», на полуострове отключилось электроснабжение из-за аварии.
«В связи с аварией за пределами Крыма на полуострове произошло отключение электроэнергии. До нормализации ситуации во избежание повреждений просим выключить электроприборы из сети», — говорится в сообщении «Крымэнерго» в MAX.
Проблемы ударили по транспорту сразу в нескольких городах. Вместо троллейбусов в Симферополе пришлось пустить автобусы. А в Евпатории временно остановили движение трамваев. Энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Что именно стало причиной отключения, пока не сообщается.
Власти предупреждали об ограничении электроснабжения в Крыму с 25 ноября с самого утра до самого вечера. Эти меры объясняли проведением противоаварийных работ. Их должны были проводить по графику. В вечернее время свет должны возвращать. Глава полуострова Сергей Аксенов просил жителей относится к этому с пониманием.