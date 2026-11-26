Неизвестно, когда подачу электроэнергии восстановят Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Крым остался без света. Как сообщили в госпредприятии «Крымэнерго», на полуострове отключилось электроснабжение из-за аварии.

«В связи с аварией за пределами Крыма на полуострове произошло отключение электроэнергии. До нормализации ситуации во избежание повреждений просим выключить электроприборы из сети», — говорится в сообщении «Крымэнерго» в MAX.

Проблемы ударили по транспорту сразу в нескольких городах. Вместо троллейбусов в Симферополе пришлось пустить автобусы. А в Евпатории временно остановили движение трамваев. Энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Что именно стало причиной отключения, пока не сообщается.