Роман:



— Флаг ко Дню Победы никак не относится, логичнее было бы выдавать их на День России либо на день государственного флага.



Алексей:



— Есть отличные примеры, когда деньги на празднование были направлены на благотворительность. С флагами, разгоном облачков, листовками и баннерами следовало бы поступить так же. Разумное использование народных денег патриотично. И в воспитательных целях прекрасно. Почему бы не остановиться в праздновании 9 Мая на эфирах по ТВ. А деньги на продукты ветеранам и пенсионерам отдать. Под внешним блеском мишуры проступает душевная нищета!

Гость:



— У наших чиновников нет понятия, что в день Победы флаг должен быть красным, потому что в СССР флага триколора не было. Учите историю.



Гость:



— Носитесь с этими флагами, как дураки с фантиками. Победа, гордость, благодарность, любовь к родине — они в памяти, в сердце. А все эти ваши символы, цвета, ленточки — пшик, идолопоклонничество и лицемерие. Потому что сегодня вы рвёте глотки и ломаете клавиатуры за «правильный» колер, а завтра даёте взятку гаишнику, харкаете на тротуар и бьёте соседу морду за занятое место на парковке.