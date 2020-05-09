Ярославская область принимает участие в акции «Флаг в день Победы», которая проводится на территории всей России. Триколоры бесплатно раздали в управляющих компаниях и ТСЖ.
Мы провели соцопрос среди читателей 76.RU, чтобы узнать, как они относятся к этой акции. Около 68% опрошенных считают, что флаг не связан с праздником, почти 17% проголосовавших назвали акцию патриотичной, остальные признались, что им без разницы.
Некоторые пользователи высказались, что лучше бы потраченные на флаги деньги направили на закупку средств защиты для врачей.
Роман:
— Флаг ко Дню Победы никак не относится, логичнее было бы выдавать их на День России либо на день государственного флага.
Алексей:
— Есть отличные примеры, когда деньги на празднование были направлены на благотворительность. С флагами, разгоном облачков, листовками и баннерами следовало бы поступить так же. Разумное использование народных денег патриотично. И в воспитательных целях прекрасно. Почему бы не остановиться в праздновании 9 Мая на эфирах по ТВ. А деньги на продукты ветеранам и пенсионерам отдать. Под внешним блеском мишуры проступает душевная нищета!
Гость:
— У наших чиновников нет понятия, что в день Победы флаг должен быть красным, потому что в СССР флага триколора не было. Учите историю.
Гость:
— Носитесь с этими флагами, как дураки с фантиками. Победа, гордость, благодарность, любовь к родине — они в памяти, в сердце. А все эти ваши символы, цвета, ленточки — пшик, идолопоклонничество и лицемерие. Потому что сегодня вы рвёте глотки и ломаете клавиатуры за «правильный» колер, а завтра даёте взятку гаишнику, харкаете на тротуар и бьёте соседу морду за занятое место на парковке.
А вот сам 75-летний юбилей Дня Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле празднуют скромно. Ситуация с распространением коронавируса подпортила планы на большой праздник с парадом и салютом. Власти города до последнего обсуждали, быть или не быть праздничной иллюминации 9 мая. В итоге остановились на том, что салюта не будет.