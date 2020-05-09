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Масочный режим и авиапарад 9 Мая: всё о коронавирусе в Ярославской области в режиме онлайн

Оперативные данные о COVID-19, актуальные на 9 мая 2020 года

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Ярославская область лидирует в ЦФО по скорости распространения коронавируса&nbsp;

Ярославская область лидирует в ЦФО по скорости распространения коронавируса 

Доброе праздничное утро, друзья!

Мы каждый день в режиме онлайн ведем трансляцию, где рассказываем обо всех событиях, которых коснулся коронавирус. Актуальные данные по заболевшим, выздоровевшим и умершим, прогнозы врачей и властей — всё в одном месте. И, конечно, сегодня говорим о том, как Ярославль празднует 9 Мая.

Останьтесь сегодня дома и читайте новости онлайн.

Ольга Прохорова

В 10:30 не пропустите авиапарад над Красной площадью. Онлайн-трансляция:

Ольга Прохорова

Люди ждут парад на Стрелке.

Ольга Прохорова

Возложение цветов к Вечному огню — в режиме самоизоляции.

Вера Кузнецова

Мы начали онлайн-трансляцию из Москвы — покажем обращение Путина к нации в 10:00 мск и авиапарад. Присоединяйтесь по этой ссылке.

Ольга Прохорова

А наша Полина Зайцева в Инстаграме транслирует авиапарад над Ярославлем. Присоединяйтесь!

Инста: @76ru_news

Ольга Прохорова

У Вечного огня.

Вера Кузнецова

Более 5,2 млн тестов на коронавирус проведено в РФ, под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 242 000 человек — Роспотребнадзор.

Вера Кузнецова

Российская общественница, учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом в Коммунарку.

— На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников, Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын, которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях, — написала Нюта в своем «фейсбуке».

Ольга Прохорова

Из-за коронавируса праздник 9 Мая у нас почти полностью перешёл онлайн. Но в Ярославле будет воздушный парад. Мы всё покажем! А расписание мероприятий и акций смотрите здесь.

Ольга Прохорова

Сегодня Путин снова выступит с обращением к россиянам (в 10:00). Транслируем:

Вера Кузнецова

Празднование Дня Победы началось в Екатеринбурге: по городу едет колонна военных автомобилей. Посмотрите на это:

Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU / «ВКонтакте»

Ольга Прохорова

Как-то неоднозначно в Инстаграме (@76ru_news) восприняли идею о масочном режиме.

Анна Ёлкина

Химический завод «Луч» в Ярославле начал производить антибактериальные лосьоны для рук. Дефицита этого товара в магазинах уже нет, но и коронавирус ещё не отступает.

В Ярославле ещё один завод перешел на «коронавирусное» производство&nbsp;

В Ярославле ещё один завод перешел на «коронавирусное» производство 

Анна Ёлкина

Города Ярославской области начинают потихоньку вводить масочный режим. Например, власти Данилова обязали жителей носить маски в определённых местах.

По этому вопросу нет единого мнения: ярославцы разделились на два лагеря «за» и «против» обязательного ношения масок. И понять можно обе стороны: на одном берегу безопасность, на другом — финансы. Маски нынче взлетели в цене в несколько раз.

Ольга Прохорова

Уточним про масочный режим (он обязателен будет для всей области с 16 мая).

Где жители области обязаны будут носить маски:

  • общественный транспорт;
  • такси;
  • остановки;
  • автовокзалы, ж/д и речные вокзалы;
  • аэропорт;
  • автозаправки;
  • медицинские организации;
  • аптеки;
  • магазины;
  • работающие предприятия;
  • организации, где обслуживают население;
  • в органах власти.
Анна Ёлкина

Собирали тезисно новости, произошедшие за сутки:

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