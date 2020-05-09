Масочный режим и авиапарад 9 Мая: всё о коронавирусе в Ярославской области в режиме онлайн

В 10:30 не пропустите авиапарад над Красной площадью. Онлайн-трансляция:
Люди ждут парад на Стрелке.
Возложение цветов к Вечному огню — в режиме самоизоляции.
Мы начали онлайн-трансляцию из Москвы — покажем обращение Путина к нации в 10:00 мск и авиапарад. Присоединяйтесь по этой ссылке.
А наша Полина Зайцева в Инстаграме транслирует авиапарад над Ярославлем. Присоединяйтесь!
Инста: @76ru_news
У Вечного огня.
Более 5,2 млн тестов на коронавирус проведено в РФ, под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 242 000 человек — Роспотребнадзор.
Российская общественница, учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом в Коммунарку.
— На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников, Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын, которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях, — написала Нюта в своем «фейсбуке».
Из-за коронавируса праздник 9 Мая у нас почти полностью перешёл онлайн. Но в Ярославле будет воздушный парад. Мы всё покажем! А расписание мероприятий и акций смотрите здесь.
Сегодня Путин снова выступит с обращением к россиянам (в 10:00). Транслируем:
Празднование Дня Победы началось в Екатеринбурге: по городу едет колонна военных автомобилей. Посмотрите на это:
Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU / «ВКонтакте»
Как-то неоднозначно в Инстаграме (@76ru_news) восприняли идею о масочном режиме.
Химический завод «Луч» в Ярославле начал производить антибактериальные лосьоны для рук. Дефицита этого товара в магазинах уже нет, но и коронавирус ещё не отступает.
Города Ярославской области начинают потихоньку вводить масочный режим. Например, власти Данилова обязали жителей носить маски в определённых местах.
По этому вопросу нет единого мнения: ярославцы разделились на два лагеря «за» и «против» обязательного ношения масок. И понять можно обе стороны: на одном берегу безопасность, на другом — финансы. Маски нынче взлетели в цене в несколько раз.
Уточним про масочный режим (он обязателен будет для всей области с 16 мая).
Где жители области обязаны будут носить маски:
- общественный транспорт;
- такси;
- остановки;
- автовокзалы, ж/д и речные вокзалы;
- аэропорт;
- автозаправки;
- медицинские организации;
- аптеки;
- магазины;
- работающие предприятия;
- организации, где обслуживают население;
- в органах власти.
Собирали тезисно новости, произошедшие за сутки:
- Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ о масочном режиме в регионе с 16 мая.
- Число заболевших в Ярославской области достигло 993, коронавирус распространился уже до Пошехонского района (карта).
- В Ярославской ЦРБ скончался мужчина с коронавирусом, его родственники рассказывают, как в этой больнице лечат людей.
- Назвали, когда можно будет летать за границу, и какие рейсы вылетают сейчас из Ярославля.
- Из-за инфекции закрыли пять детских садов по всей области.
- Женщина из Ярославля рассказала историю, как умерла её мать, заболевшая коронавирусом.
- 9 Мая салюта в Ярославле не будет, но можно увидеть воздушный парад.