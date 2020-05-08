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Город День Победы 2020

«Салюта не будет»: как Ярославль отпразднует 9 Мая

В мэрии рассказали, какие события пройдут в городе, несмотря на коронавирус

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Быть или не быть салюту на 9 Мая обсуждали до последнего&nbsp;

Быть или не быть салюту на 9 Мая обсуждали до последнего 

75-летний юбилей Дня Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле отпразднуют скромно. Ситуация с распространением коронавируса подпортила планы на большой праздник с парадом и салютом. Власти города до последнего обсуждали, быть или не быть праздничной иллюминации 9 мая.

— Салюта не будет, — утвердили сегодня в мэрии Ярославля. — Над городом пролетят боевые самолёты и вертолёты. Их можно будет наблюдать в 09:45.

Как уточнили в администрации, особенно хорошо воздушный парад будет видно со Стрелки. Парад техники пролетит на 12 городами страны, в нём поучаствует сто боевых машин.

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День Победы – 2020
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