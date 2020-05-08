«Салюта не будет»: как Ярославль отпразднует 9 Мая

75-летний юбилей Дня Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле отпразднуют скромно. Ситуация с распространением коронавируса подпортила планы на большой праздник с парадом и салютом. Власти города до последнего обсуждали, быть или не быть праздничной иллюминации 9 мая.

— Салюта не будет, — утвердили сегодня в мэрии Ярославля. — Над городом пролетят боевые самолёты и вертолёты. Их можно будет наблюдать в 09:45.

Как уточнили в администрации, особенно хорошо воздушный парад будет видно со Стрелки. Парад техники пролетит на 12 городами страны, в нём поучаствует сто боевых машин.