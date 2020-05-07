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Тема дня Когда отключат отопление: точная дата
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В Ярославле назвали точную дату отключения отопления

Мэр Владимир Волков подписал соответствующее постановление

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С 8 мая в Ярославле остынут батареи

С 8 мая в Ярославле остынут батареи

В Ярославле назвали точную дату отключения отопления. Постановление об окончании отопительного периода 2019–2020 годов 7 мая подписал мэр города Владимир Волков. Согласно документу, отопление в домах Ярославля выключат 8 мая. Кстати, синоптики сообщили, что одновременно с этим в Ярославле заметно похолодает.

Напомним, ярославцы уже несколько дней молили об отключении батарей. Но, по правилам, отопление отключают, когда в течение пяти дней средняя суточная температура воздуха на улице не опускается ниже 8 градусов. Решение об окончании отопительного периода принимают местные власти в каждом городе и районе. К слову, в Рыбинске отопительный сезон был завершен 6 мая.

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отключение отопления
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