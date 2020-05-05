Появилась ориентировочная дата отключения отопления в Ярославле

В Ярославле отключат отопление, когда среднесуточная температура в городе продержится не ниже отметки +8 °C в течение пяти дней. Городские власти рассказали, что следят за погодой и не пропустят нужный момент.
— Сегодня, 5 мая, идёт третий день, когда в Ярославле среднесуточная температура держится выше
То есть, если в Ярославле резко не похолодает, то отопление начнут отключать уже через два дня. Тем не менее синоптики уверяют, что в городе скоро похолодает и на днях столбики термометров могут опуститься до +6 °C.
Напомним, многие ярославцы ругаются, что в их домах очень жарко. Мы уже публиковали, что они говорят.