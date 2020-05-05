Появилась ориентировочная дата отключения отопления в Ярославле

В Ярославле отключат отопление, когда среднесуточная температура в городе продержится не ниже отметки +8 °C в течение пяти дней. Городские власти рассказали, что следят за погодой и не пропустят нужный момент.



— Сегодня, 5 мая, идёт третий день, когда в Ярославле среднесуточная температура держится выше +8 °C , — сообщил порталу 76.RU руководитьель департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Завтра ещё раз профильные специалисты изучат детальные прогнозы от синоптиков, и в случае необходимости мэр подпишет распоряжение о завершении отопительного сезона. Ориентировочная дата завершения отопительного периода 2019-2020 годов 7-8 мая

