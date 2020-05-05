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Появилась ориентировочная дата отключения отопления в Ярославле

Власти рассказали, как идёт подготовка к окончанию отопительного сезона

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Осталось совсем немного — отопление скоро отключат

Осталось совсем немного — отопление скоро отключат

В Ярославле отключат отопление, когда среднесуточная температура в городе продержится не ниже отметки +8 °C в течение пяти дней. Городские власти рассказали, что следят за погодой и не пропустят нужный момент.

— Сегодня, 5 мая, идёт третий день, когда в Ярославле среднесуточная температура держится выше +8 °C, — сообщил порталу 76.RU руководитьель департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Завтра ещё раз профильные специалисты изучат детальные прогнозы от синоптиков, и в случае необходимости мэр подпишет распоряжение о завершении отопительного сезона. Ориентировочная дата завершения отопительного периода 2019-2020 годов 7-8 мая

То есть, если в Ярославле резко не похолодает, то отопление начнут отключать уже через два дня. Тем не менее синоптики уверяют, что в городе скоро похолодает и на днях столбики термометров могут опуститься до +6 °C.

Напомним, многие ярославцы ругаются, что в их домах очень жарко. Мы уже публиковали, что они говорят.

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ЖКХотопление
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