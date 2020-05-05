Свои требования об отключении отопления люди высказывают и в комментариях. Публикуем мнения горожан.



Надежда Лемова:



— Топим улицу и платим за это 4 тысячи. Как соблюдать самоизоляцию, если задыхаемся в квартирах?







Дмитрий Самсонов:



— Уже давно пора пересматривать период отключения: включать позже, выключать раньше. Дома в плане энергосбережения лучше стало плюс у всех стеклопакеты. Уж лучше пусть пару дней поработает обогреватель, чем целый месяц улицу топить. Окна открыты уже почти месяц, на батареях одеяла. Дома 27 градусов уже 5 дней, до этого было 25–26°С.



Елена Тернавская:



— Пока карманы не набьют свои, не успокоятся. Им неважно, что большинству людей сейчас и платить нечем за коммуналку. Цена за отопление такая, будто сам Путин воду греет.







Евгеша Смирнов:



— Надоело париться, столько времени уже с открытыми окнами сплю. Только деньги на ветер.



Николай Чекан:



— Вы что, и так пени отменили. Надо же ЖКХ как-то теперь заработать денежки, вот и заплатим сейчас майское отопление.

