На календаре — май, а значит, в Ярославль постепенно приходит теплая погода. Многие горожане в период самоизоляции ощутили это на себе: с наступлением плюсовой температуры люди стали требовать отключить отопление, мол, в квартирах попросту невозможно находиться.
По результатам опроса на тему «Пора ли отключить отопление» в нашей группе во «ВКонтакте», большинство проголосовавших считают, что в квартирах уже жарко и самое время остановить подачу тепла — 72%. Оставшиеся 28% голосов, соответственно, уверены, что погода в мае в Ярославле непредсказуема и возможно похолодание, поэтому с отключением стоит повременить.
Свои требования об отключении отопления люди высказывают и в комментариях. Публикуем мнения горожан.
Надежда Лемова:
— Топим улицу и платим за это 4 тысячи. Как соблюдать самоизоляцию, если задыхаемся в квартирах?
Дмитрий Самсонов:
— Уже давно пора пересматривать период отключения: включать позже, выключать раньше. Дома в плане энергосбережения лучше стало плюс у всех стеклопакеты. Уж лучше пусть пару дней поработает обогреватель, чем целый месяц улицу топить. Окна открыты уже почти месяц, на батареях одеяла. Дома 27 градусов уже 5 дней, до этого было 25–26°С.
Елена Тернавская:
— Пока карманы не набьют свои, не успокоятся. Им неважно, что большинству людей сейчас и платить нечем за коммуналку. Цена за отопление такая, будто сам Путин воду греет.
Евгеша Смирнов:
— Надоело париться, столько времени уже с открытыми окнами сплю. Только деньги на ветер.
Николай Чекан:
— Вы что, и так пени отменили. Надо же ЖКХ как-то теперь заработать денежки, вот и заплатим сейчас майское отопление.
Серёга Волков:
— Не отключат, им надо денег содрать побольше. За апрель счёт пришёл больше чем за январь.
Ярослав Кирсанов:
— Давайте улицу дальше греть.
Напомним, точной даты по отключению теплоснабжения пока нет. В мэрии утверждают, что прекращение подачи тепла происходит, когда среднесуточная температура в регионе держится не ниже отметки +8 градусов в течение пяти дней.