В мэрии Ярославля рассказали, когда в городе отключат отопление.



— Отключение отопления производится, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней держится на отметке не ниже +8 градусов, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства.



Конкретная дата пока не определена. Однако, судя по прогнозу погоды на сайте Гидрометцентра России, среднесуточная температура выше 8 градусов в Ярославской области может установиться уже к концу этой недели. Соответственно, остынуть батареи в Ярославле могут на следующей неделе.

