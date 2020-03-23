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Ярославцам можно готовиться к отключению отопления

Ярославцам можно готовиться к отключению отопления

В мэрии Ярославля рассказали, когда в городе отключат отопление.

— Отключение отопления производится, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней держится на отметке не ниже +8 градусов, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства.

Конкретная дата пока не определена. Однако, судя по прогнозу погоды на сайте Гидрометцентра России, среднесуточная температура выше 8 градусов в Ярославской области может установиться уже к концу этой недели. Соответственно, остынуть батареи в Ярославле могут на следующей неделе.

Напомним, в Ярославле резко потеплеет. Уже в среду воздух прогреется до 7 градусов. И с каждым днем будет становиться все теплее. К воскресенью столбик термометра днем дойдет до 13 градусов, ночью — до 4 градусов выше нуля.

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