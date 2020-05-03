Губернатор Ярославской области поблагодарил врачей-инфекционистов, которые сейчас на передовой бьются с коронавирусом.
— Пока большая часть страны отдыхает, у них круглосуточная работа. Очень напряженная и ответственная. — написал на своей странице в «Фейсбуке» Дмитрий Миронов. — Они спасают людей от коронавирусной инфекции. Основной и первый удар болезни у нас в регионе пришёлся на областную инфекционную больницу. Мои самые искренние слова благодарности тем, кто принял его на себя, не отступил и не опустил руки, продолжает работать с полной самоотдачей. #спасибоврачам. В регионе — уже 99 выздоровевших!
Сегодня работы врачам прибавилось — в области антирекорд по заболевшим COVID-19. За последние сутки коронавирус выявили у 76 человек. Карта распространения инфекции по региону.