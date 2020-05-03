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Тема дня Резкий прирост в Ярославле: карта коронавируса
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Медики каждый день спасают людей от коронавируса

Медики каждый день спасают людей от коронавируса

Губернатор Ярославской области поблагодарил врачей-инфекционистов, которые сейчас на передовой бьются с коронавирусом.

— Пока большая часть страны отдыхает, у них круглосуточная работа. Очень напряженная и ответственная. — написал на своей странице в «Фейсбуке» Дмитрий Миронов. — Они спасают людей от коронавирусной инфекции. Основной и первый удар болезни у нас в регионе пришёлся на областную инфекционную больницу. Мои самые искренние слова благодарности тем, кто принял его на себя, не отступил и не опустил руки, продолжает работать с полной самоотдачей. #спасибоврачам. В регионе — уже 99 выздоровевших!

Врачей поблагодарил губернатор&nbsp;

Врачей поблагодарил губернатор 

Медработники областной инфекционной больницы первыми в регионе стали лечить от коронавируса

Медработники областной инфекционной больницы первыми в регионе стали лечить от коронавируса

Каждую смену им приходится ходить в защитных костюмах

Каждую смену им приходится ходить в защитных костюмах

Сегодня работы врачам прибавилось — в области антирекорд по заболевшим COVID-19. За последние сутки коронавирус выявили у 76 человек. Карта распространения инфекции по региону.

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