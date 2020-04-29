Мукомольный завод, много лет стоящий в центре Ярославля, как больной зуб, может получить новую жизнь. Проект межевания его территории от Которосльной набережной до Большой Октябрьской улицы уже предоставил в мэрию города ярославский олигарх Евгений Мухин. Именно его компания «Инкомпроект-инвест» планирует заняться ревитализацией территории.

— Мы хотим большое здание завода сохранить, мы его облагородим, — рассказал Евгений Мухин. — Постараемся его улучшить. Жалко здание-то. Оно сделано из старого настоящего кирпича, есть интересные проекты, как вытащить, показать это.