Мукомольный завод, много лет стоящий в центре Ярославля, как больной зуб, может получить новую жизнь. Проект межевания его территории от Которосльной набережной до Большой Октябрьской улицы уже предоставил в мэрию города ярославский олигарх Евгений Мухин. Именно его компания «Инкомпроект-инвест» планирует заняться ревитализацией территории.
— Мы хотим большое здание завода сохранить, мы его облагородим, — рассказал Евгений Мухин. — Постараемся его улучшить. Жалко здание-то. Оно сделано из старого настоящего кирпича, есть интересные проекты, как вытащить, показать это.
Большая часть площади по задумке уйдёт под жильё, и от 20% до 40% территории сделают под офисные помещения.
Ревитализация промышленных зон — это оживление пришедших в упадок индустриальных зданий, сооружений и территорий.
Ранее об обновлении здания завода заявляли и в правительстве Ярославской области.
Мукомольный завод остановил производство в 2006 году. Причина — отсутствие зерна и средств на его закупку. Один из основных акционеров мукомольного завода практически монополизировал закупку сырья и реализацию продукции, причем зерно, как писали тогда, закупалось по ценам выше средней рыночной, а готовая продукция продавалась практически по демпинговой стоимости.
В покое здание после закрытия не оставили — в 2014 году в нём случился крупный пожар. Ещё через год здание хотели пустить с молотка.
Бизнесмен Евгений Мухин занимает 51-ю строчку в российском списке Forbes. Он владеет несколькими санаториями в Ярославской области, а также торговыми центрами, Угличским и Дзержинским рынками. В его планах — крупный проект на Кавказских Минеральных водах, где он задумал построить новый санаторий.