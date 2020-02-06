Олигарх из Ярославля построит огромный санаторий на Кавказских Минводах

Ярославский олигарх Евгений Мухин решил вложиться в строительство нового санатория в городе-курорте Железноводске. В Ставрополье его уже представляют предпринимателем из списка Forbes, который вложит два миллиарда инвестиций в этот проект.
76.RU узнал подробности у бизнесмена о здравнице.
— Занимаемся. Построим здравницу на 400 номеров с термами, — рассказал Евгений Мухин. — Тут и место намоленное, и власть заинтересована в инвесторах. Площадку и землю выделили бесплатно, помогают, внимание уделяют. Будем с губернатором подписывать инвестиционный контракт.
Бизнесмен Евгений Мухин занимает 51-ю строчку в российском списке Forbes. Он владеет несколькими санаториями в Ярославской области, а также торговыми центрами, Угличским и Дзержинским рынками в Ярославле.