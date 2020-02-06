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Бизнес

Олигарх из Ярославля построит огромный санаторий на Кавказских Минводах

Евгений Мухин рассказал о своём новом проекте

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Санаторий построят рядом с источником целебной воды

Санаторий построят рядом с источником целебной воды

Ярославский олигарх Евгений Мухин решил вложиться в строительство нового санатория в городе-курорте Железноводске. В Ставрополье его уже представляют предпринимателем из списка Forbes, который вложит два миллиарда инвестиций в этот проект. 

76.RU узнал подробности у бизнесмена о здравнице. 

— Занимаемся. Построим здравницу на 400 номеров с термами, — рассказал Евгений Мухин. — Тут и место намоленное, и власть заинтересована в инвесторах. Площадку и землю выделили бесплатно, помогают, внимание уделяют. Будем с губернатором подписывать инвестиционный контракт. 

Бизнесмен Евгений Мухин занимает 51-ю строчку в российском списке Forbes. Он владеет несколькими санаториями в Ярославской области, а также торговыми центрами, Угличским и Дзержинским рынками в Ярославле. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

гость
6 фев 2020 в 13:44

Для кого строит, для олигархов? Так нам пролетариям по фиг его стройки.

ваш господин
6 фев 2020 в 13:17

построим здравницу на 400 номеров с гейшами и гетерами😁

Натали
6 фев 2020 в 13:06

Ну слава богу, переключился на санаторий, а то все торговые центры, а денег то нет у народа!