Олигарх из Ярославля построит огромный санаторий на Кавказских Минводах

Ярославский олигарх Евгений Мухин решил вложиться в строительство нового санатория в городе-курорте Железноводске. В Ставрополье его уже представляют предпринимателем из списка Forbes, который вложит два миллиарда инвестиций в этот проект.

76.RU узнал подробности у бизнесмена о здравнице.

— Занимаемся. Построим здравницу на 400 номеров с термами, — рассказал Евгений Мухин. — Тут и место намоленное, и власть заинтересована в инвесторах. Площадку и землю выделили бесплатно, помогают, внимание уделяют. Будем с губернатором подписывать инвестиционный контракт.