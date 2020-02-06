«Ещё много работы»: владелец Дзержинского рынка рассказал, когда его откроет

Один из крупнейших рынков Ярославля Дзержинский после крупного пожара закрыт уже несколько месяцев. ЧП произошло на нём 15 сентября рано утром, когда рынок был ещё закрыт, — загорелось основное здание.
Крупный пожар тушили долго, но после него работать на торговых площадях стало невозможно, сгорела часть товаров. Большую часть зимы рынок стоит закрытым, и местным жителям кажется, что на его территории ничего не происходит. Появился даже слух о том, что всё снесут. Но его не подтверждает владелец бизнеса — известный ярославский бизнесмен Евгений Мухин.
— Мы его реконструируем, — рассказал 76.RU Евгений Мухин. — Но там не просто, очищаем крышу от масляной сажи, а это на высоте 12 метров работы ведутся. Думаю, ориентировочно в мае закончим.
Напомним, огонь в крупнейшем рынке Ярославля вспыхнул утром 15 сентября. По версии очевидцев, в восьмом павильоне Дзержинского рынка замкнуло проводку. В этот момент в здании была только уборщица. Она, по словам её знакомой, получила ожоги, но несильные. От госпитализации женщина отказалась. После происшествия продавцам Дзержинского рынка предложили временные места на других торговых площадках.