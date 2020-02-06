«Ещё много работы»: владелец Дзержинского рынка рассказал, когда его откроет

Один из крупнейших рынков Ярославля Дзержинский после крупного пожара закрыт уже несколько месяцев. ЧП произошло на нём 15 сентября рано утром, когда рынок был ещё закрыт, — загорелось основное здание.



Крупный пожар тушили долго, но после него работать на торговых площадях стало невозможно, сгорела часть товаров. Большую часть зимы рынок стоит закрытым, и местным жителям кажется, что на его территории ничего не происходит. Появился даже слух о том, что всё снесут. Но его не подтверждает владелец бизнеса — известный ярославский бизнесмен Евгений Мухин.