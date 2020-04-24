Ярославль готовят к пропускному режиму: что будет с городом

Новость о том, что в Ярославской области введут пропускной режим в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции, многих застала врасплох. Люди в недоумении: карантина нет, а отчитываться перед властями придётся. Реакция людей не заставила себя долго ждать.
Но пока вопросов больше, чем ответов, — как это будет работать; что делать тем, у кого нет интернета; как быть людям с иногородней пропиской. Власти просят набраться терпения и обещают скоро ответить на все вопросы жителей региона. Губернатор понял, что люди заволновались и объяснил, что он имел в виду.
Городские власти обещают, что коммунальщики, дорожные рабочие и транспортники продолжат обслуживать город и его жителей.
— На данный момент все работают в обычном режиме, — сообщил руководитель пресс-службы мэрии Ярославля. — После введения пропускного режима, мы так же будем работать во благо жителей Ярославля с учётом всех рекомендаций и в рамках законов РФ.
В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миpонов заявил o введении в регионе элeктронныx пропусĸов.
По официальным данным на 24 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 305 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.