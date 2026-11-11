Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 750мм 75%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,66
EUR 92,70
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Новые камеры
Приговор за смертельное ДТП
Каталог новостроек Ярославля
Мусорные перестановки
Что сейчас с пешеходным центром
Какой будет зима
Город Реконструкция центра Куча фотозон и стройматериалы. Как движется ремонт пешеходного центра в Ярославле — видео

Куча фотозон и стройматериалы. Как движется ремонт пешеходного центра в Ярославле — видео

Разглядываем обновленные улицы

1 171

Обзор пешеходного центра в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле продолжается благоустройство пешеходного центра. Улицу Нахимсона уже официально открыли, на Депутатской работы близятся к концу, за Кирова взялись только осенью, а площадь у часовни Александра Невского превратилась в шумную стройплощадку.

Несмотря на то, что работы не закончились, ярославцы уже прогуливаются по обновленным улицам и позируют в фотозонах.

Работы по созданию пешеходного центра выполняет госпредприятие «Ярдормост» по контракту, заключенному с «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля в 2025 году. Стоимость работ оценивается в более чем 1,4 млрд рублей. Идеи обустройства центральных улиц разрабатывал Проектный институт Ярославской области.

По контракту завершить работы планировали в октябре 2026 года. Часть задач перенесли на 2027-й — например, ремонт фонтана у часовни Александра Невского.

Мы ведем специальный сюжет о масштабном ремонте.

Напомним, реализовывать идею пешеходного центра в Ярославле начали в 2025 году. Проезжие раньше улицы закрыли от машин и отдали пешеходам, создав единое пространство, в которое вошли: улицы Максимова, Кирова, Депутатская, Депутатский переулок, а также участки улиц Нахимсона и Андропова.

Какие улицы было решено сделать пешеходными | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКакие улицы было решено сделать пешеходными | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Какие улицы было решено сделать пешеходными

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Каждую из улиц делают в определенном стиле. Например, улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческие. А Кирова станет улицей памяти.

Читайте также

Редакция 76.RU посмотрела, как движутся работы по обновлению пешеходного центра. Смотрите обзор в видео выше!

Кстати, мы делали обзор с улицы Максимова и тестировали обновленную площадь Юности у ТЮЗа.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пешеходный центр Благоустройство Обзор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
91
Гость
9 часов
Главное, что работы не останавливаются!
Гость
19 часов
Вообще не понимаю, зачем было делать эту пешеходную зону. В одном из старинных городов на выходные и праздники просто запрещается въезд в историческую часть. И никто не ездил! А в будни пожалуйста, везде есть подъезд, и без платных парковок. В интернете сказано, что таких городов не один в стране. Такие деньжищи можно было потратить с умом, а не на показуху.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Что в России «модно и дорого», в Азии — дешевый ширпотреб. Шопоголик — о том, как закупается в Китае на год вперед
Лейсан Загитова
Мнение
«Купил фарш по 200 рублей, налепил котлет и озолотился». Ресторанный эксперт жестко раскритиковала домашних поваров и кондитеров
Ульяна Рассошкина
Эксперт в ресторанном бизнесе
Мнение
«Понимаю, что делаю фигню, но делаю»: 42-летняя редактор едва не лишилась сбережений под гипнозом «инспектора ФСБ» — что ее остановило
Миледи Винтер
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Haval и Chery днем с огнем не сыщешь: туристка рассказала, на чем на самом деле ездят китайцы
Лейсан Загитова
Рекомендуем