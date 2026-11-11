Куча фотозон и стройматериалы. Как движется ремонт пешеходного центра в Ярославле — видео

В Ярославле продолжается благоустройство пешеходного центра. Улицу Нахимсона уже официально открыли, на Депутатской работы близятся к концу, за Кирова взялись только осенью, а площадь у часовни Александра Невского превратилась в шумную стройплощадку.

Несмотря на то, что работы не закончились, ярославцы уже прогуливаются по обновленным улицам и позируют в фотозонах.

Работы по созданию пешеходного центра выполняет госпредприятие «Ярдормост» по контракту, заключенному с «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля в 2025 году. Стоимость работ оценивается в более чем 1,4 млрд рублей. Идеи обустройства центральных улиц разрабатывал Проектный институт Ярославской области.

По контракту завершить работы планировали в октябре 2026 года. Часть задач перенесли на 2027-й — например, ремонт фонтана у часовни Александра Невского.

Мы ведем специальный сюжет о масштабном ремонте.