Куча фотозон и стройматериалы. Как движется ремонт пешеходного центра в Ярославле — видео

В Ярославле продолжается благоустройство пешеходного центра. Улицу Нахимсона уже официально открыли, на Депутатской работы близятся к концу, за Кирова взялись только осенью, а площадь у часовни Александра Невского превратилась в шумную стройплощадку.
Несмотря на то, что работы не закончились, ярославцы уже прогуливаются по обновленным улицам и позируют в фотозонах.
Работы по созданию пешеходного центра выполняет госпредприятие «Ярдормост» по контракту, заключенному с «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля в 2025 году. Стоимость работ оценивается в более чем 1,4 млрд рублей. Идеи обустройства центральных улиц разрабатывал Проектный институт Ярославской области.
По контракту завершить работы планировали в октябре 2026 года. Часть задач перенесли на 2027-й — например, ремонт фонтана у часовни Александра Невского.
Мы ведем специальный сюжет о масштабном ремонте.
Напомним, реализовывать идею пешеходного центра в Ярославле начали в 2025 году. Проезжие раньше улицы закрыли от машин и отдали пешеходам, создав единое пространство, в которое вошли: улицы Максимова, Кирова, Депутатская, Депутатский переулок, а также участки улиц Нахимсона и Андропова.
Каждую из улиц делают в определенном стиле. Например, улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческие. А Кирова станет улицей памяти.
Редакция 76.RU посмотрела, как движутся работы по обновлению пешеходного центра. Смотрите обзор в видео выше!
Кстати, мы делали обзор с улицы Максимова и тестировали обновленную площадь Юности у ТЮЗа.