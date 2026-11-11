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Происшествия Подробности Погибли отец и 11-летняя дочь: москвичу ужесточили приговор за ДТП в Ярославской области

Погибли отец и 11-летняя дочь: москвичу ужесточили приговор за ДТП в Ярославской области

Ранее он получил условный срок

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Москвичу ужесточили приговор за ДТП в Ярославской области | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ruМосквичу ужесточили приговор за ДТП в Ярославской области | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ru

Москвичу ужесточили приговор за ДТП в Ярославской области

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области ужесточили приговор 71-летнему жителю Москвы Виктору Воронину, которого признали виновным в смертельном ДТП. Авария произошла в июне 2025 года.

«Обвиняемый на своем автомобиле „Хендай“ двигался по автодороге Углич-Некоуз-Брейтово со стороны города Углича. Проезжая по территории Мышкинского района, обвиняемый допустил выезд на левую полосу проезжей части, где столкнулся с автомобилем „Форд“, движущимся во встречном направлении», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Столкновение было жестким: 42-летний водитель «Форда» Дмитрий Тихомолов и его 11-летняя дочь, которая была в салоне автомобиля, погибли на месте до приезда скорой помощи. Остальных пострадавших, включая водителя «Хендая», госпитализировали. В больнице оказались 70-летний пенсионер из «Хендая», 39-летняя жена Дмитрия и их трехлетняя дочь, которые были в «Форде».

В ДТП погибли двое | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ruВ ДТП погибли двое | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ru
Машины столкнулись лоб в лоб | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ruМашины столкнулись лоб в лоб | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ru
На место аварии выезжали сотрудники прокуратуры. | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ruНа место аварии выезжали сотрудники прокуратуры. | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ru
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Также пострадал трехлетний ребенок | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ruТакже пострадал трехлетний ребенок | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ru

В августе 2026 года 71-летнего пенсионера из Москвы осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). Ему назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Помимо этого, еще запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.

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Прокурор был уверен, что наказание слишком мягкое. Он оспорил приговор, подав апелляционную жалобу.

«Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора, усилив наказание до 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

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Виновника аварии направили в колонию-поселение, где он будет отбывать наказание. Приговор вступил в законную силу.

После аварии в школе, где училась девочка, был объявлен траур.

Мы рассказывали, как сейчас живет семья погибшего Дмитрия Тихомолова, и какого наказания родные хотели для виновника аварии.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Смертельное ДТП Суд Приговор Прокуратура
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Комментарии
7
Гость
12 минут
Ужас. Потому я и не вожу машину, хотя права есть: слишком много неопределенности на дороге - если не сам врежешься, так в тебя(( Родным погибших - соболезнования.
Гость
9 часов
Очень мягкое наказание за смерть двоих людей!
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Гость
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