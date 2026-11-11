«За длинный язык отвечают другие части тела»: экс-тренер сборной — о драке «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею высказался о поведении игроков «Локомотива» Источник: Максим Цирулев / 76.RU, Владимир Плющев

Ярославский «Локомотив» завершил первую треть регулярного чемпионата КХЛ. Команда Дмитрия Квартальнова идет на первой позиции в Западной конференции, имея в своем активе 35 набранных баллов по итогу 24 проведенных встреч. Об итогах этой части сезона в беседе с 76.RU высказался бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Показывает игру, которую от него ждали»

— Владимир Анатольевич, завершилась первая треть регулярного чемпионата. Что можете отметить в игре «Локомотива»? Поделитесь вашими наблюдениями, мыслями?

— «Локомотив» идет стабильно и показывает игру, которую от него ждали. Иногда озадачивают непонятные проигрыши командам, которые по классу ниже, а так стабильный результат и аккуратная игра. Не могу сказать, что игра феерическая. Хотелось бы, чтобы побольше было импровизации в атаке, но, а так, «Локомотив» недалеко ушел от тех своих стандартов, которые были в предыдущие годы.

— Главный тренер Дмитрий Квартальнов, как и всегда, вводит большое количество молодых игроков в основной состав. Вы удивлены, что в «Локомотиве» появляются новые имена: Котков, Емельянов, Пустовой? Ребята имеют шанс поехать на ближайший молодежный чемпионат мира.

— Если мастерство ребят соответствует тому, чтобы их привлекать в первую команду, то это совершенно оправданное действие. Насколько я понимаю, в Ярославле с этим делом достаточно всё нормально происходит, в отличие от других клубов, которые своих воспитанников в упор не видят. «Локомотив» опирается на собственную базу, это большой плюс. Тот фундамент, который свои воспитанники делают, его сложно заменить на «верхов наемных». Если молодые соответствуют тем требованиям, которые предъявляются командным делам, это совершенно нормально и справедливо. Это радует.

Бывший тренер сборной охарактеризовал игру ХК «Локомотива» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Кто-то был провокатором»

— Сейчас ярославцы играют без Александра Радулова. Насколько хоккеист помогал коллективу выступать стабильно? Последние игры команда чередует победы с поражениями.

— Александр — это лидер и авторитет для команды. Человек прошел серьезную хоккейную школу. В своем возрасте он показывает солидный хоккей. Есть незаменимые люди, и об этом надо говорить. Личности очень многие вещи определяют.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов находится в списке травмированных игроков команды. Хоккеист получил травму 20 октября в домашнем матче с «Нефтехимиком».

Радулов попал в список травмированных Источник: Максим Цирулев / 76.RU

— Что вы думаете по инциденту уже после завершения игры «Нефтехимик» — «Локомотив», когда на рукопожатии завязалась драка. Как на это отреагировали? А нужны ли эти рукопожатия вообще?

— Рукопожатия нужны. Рукопожатие мужчин, которые уважают друг друга и благодарят за игру, — это совершенно нормальное явление, и отказывать от этого нельзя. Если происходят какие-то инциденты, то нужно разбираться. По одному конкретному случаю не нужно все это в одну кучу лепить. Что произошло, мне трудно сказать. Я видел только сам момент без всяких комментариев. Просто что-то произошло между двумя игроками, а что именно, мне сложно сказать. В конце концов, люди взрослые, должны понимать, что за длинный язык всегда отвечают другие части тела. Кто был инициатором и оставил свою честь и достоинство, я не знаю. Из двух людей однозначно кто-то был провокатором.

Видео с дракой Мисюля и Пастухова Источник: Драка после матча игроков / Нефтехимик — Локомотив | Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ)

По завершению встречи в Нижнекамске два хоккеиста начали выяснять отношения на послематчевом рукопожатии. В результате между защитником «Локомотива» Даниилом Мисюлем и оборонцем «Нефтехимика» Ильей Пастуховым завязалась драка. Игроки получили дисциплинарный штраф и позднее были дисквалифицированы на одну игру.

Прогноз на Кубок Гагарина-2027

— После трети чемпионата способен ли «Локомотив» быть одним из главных соискателей на Кубок Гагарина будущей весной?

— Думаю, что да. «Локомотив» по ходу гладкого чемпионата показывает достаточно стабильную, уверенную игру и не сдает свои позиции. Я не думаю, что перед финальной частью «Локомотив» скажет, что мы устали и нам надоело завоевывать Кубки Гагарина. Они будут биться, вопрос другой, что соперники настроены тоже серьезно. Как это будет дальше — сказать сложно.

Не думаю, что перед финальной частью «Локомотив» скажет, что мы устали и нам надоело завоевывать Кубки Гагарина. Владимир Плющев бывший главный тренер сборной России