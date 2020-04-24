В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернaтор Дмитрий Миpонов заявил o введении в регионе элeктронныx пропусĸов. Стало известно, что будет с городом, когда это произойдёт.



По официальным данным на 24 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 305 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.

