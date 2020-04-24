Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов понял, что про введение цифровых пропусков в регионе никто ничего не понял. И решил объясниться.
— Мое сообщение о необходимости введения в области цифровых пропусков вызвало много волнений, — написал Миронов. — Всех интересует когда, как и насколько это действительно нужно. Поясню. Вы видите нарастание коронавирусных больных — каждый день плюс 30–40 человек. Увеличивается и число контактировавших с ними — таких уже почти 1000. Сегодня нам приходится рассчитывать на их сознательность, но это доверие оправдывают не все. Вот что я имел в виду, когда говорил о нарушении режима самоизоляции. Электронная платформа по выдаче пропусков, которую предложило нам протестировать Минкомсвязи, позволит сдержать распространение инфекции. Системой предусмотрено, что при регистрации заболевшие и контактировавшие получат отказ. Пока испытываем ее возможности, готовим правовую базу. Если ситуация будет ухудшаться, то мы должны использовать любые методы для защиты жизни и здоровья большинства жителей региона.
В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернaтор Дмитрий Миpонов заявил o введении в регионе элeктронныx пропусĸов. Стало известно, что будет с городом, когда это произойдёт.
По официальным данным на 24 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 305 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.