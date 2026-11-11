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Город Фоторепортаж Помните гостиницу «Москва» в Сочи с советских открыток? Как сейчас выглядит символ курорта, превратившийся в 15-летний долгострой

Помните гостиницу «Москва» в Сочи с советских открыток? Как сейчас выглядит символ курорта, превратившийся в 15-летний долгострой

Реконструкция длится дольше, чем само строительство

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От здания остался каркас и старая табличка | Источник: Оксана ВитязьОт здания остался каркас и старая табличка | Источник: Оксана Витязь

От здания остался каркас и старая табличка

Источник:

Оксана Витязь

В центре главного российского курорта, Сочи, продолжается реконструкция знаменитой гостиницы «Москва». Работы начали еще в 2011 году, и сейчас от привычного вида здания практически ничего не осталось: сняты фасад и остекление, демонтированы внутренние перегородки. На виду — только стены и перекрытия. Для тех, кто помнит гостиницу работающей, зрелище непривычное. Впрочем, за последние полтора десятилетия она уже не раз меняла облик, проекты и даты открытия. Наши коллеги из SOCHI1.RU показывают, каким был комплекс и что с ним сейчас.

История «Москвы»: от открытки до стройки

Гостиницу строили с 1968 по 1975 год. Первых гостей она приняла 10 декабря 1974-го, а в следующем году открылся второй корпус. Двенадцатиэтажное здание в форме раскрытой книги стало одной из архитектурных доминант центра Сочи и часто появлялось на советских открытках.

Как выглядела «Москва», можно увидеть на баннере, которым закрыта стройка | Источник: Оксана ВитязьКак выглядела «Москва», можно увидеть на баннере, которым закрыта стройка | Источник: Оксана Витязь

Как выглядела «Москва», можно увидеть на баннере, которым закрыта стройка

Источник:

Оксана Витязь

Котлован под строительство гостиницы «Москва» был вырыт на месте пожарной каланчи, ресторана «Рыбная кулинария» и кафе «Пингвин». Высотное здание построено новаторским методом — техникой скользящей опалубки. Этот метод позволял возводить по этажу в день. Строители и архитекторы с любопытством наблюдали за процессом. Гостиница, по форме напоминающая открытую книгу, со временем стала визитной карточкой курорта.

Гостиница могла одновременно принять около тысячи отдыхающих. В 1978 году здесь открылся ресторан, а территорию вокруг благоустроили по проекту знаменитого сочинского художника-декоратора Сергея Венчагова.

2011 год: начало большой реконструкции

Перед Олимпиадой было решено, что облик здания устарел, и в мае 2011-го «Москву» закрыли на реконструкцию. План поставили амбициозный: превратить советскую гостиницу в современный комплекс «Сочи-Плаза» и открыть его к 2014 году. Для этого привлекли кредит на 2,43 миллиарда рублей. Сдать объект собирались еще в ноябре 2013 года. Но Олимпиада прошла, а отель так и не заработал.

В 2023 году здание было «одето» в стекла голубого цвета | Источник: Оксана ВитязьВ 2023 году здание было «одето» в стекла голубого цвета | Источник: Оксана Витязь

В 2023 году здание было «одето» в стекла голубого цвета

Источник:

Оксана Витязь

2014–2021 годы: долги, суды и банкротство

Реконструкция затянулась. Проект неоднократно пересматривали, менялись планы использования помещений. В 2016 году банк добился взыскания задолженности на 466 миллионов рублей. В 2019 году в отношении компании «Сочи-Плаза» ввели процедуру наблюдения, а в 2020-м ее признали банкротом. В 2021 году недостроенный комплекс выставили на продажу примерно за 2,3 миллиарда рублей. Покупателя тогда не нашли. Всё это время огромная гостиница продолжала стоять в центре курорта без посетителей.

Источник: Оксана ВитязьИсточник: Оксана Витязь
Источник: Оксана ВитязьИсточник: Оксана Витязь

2022–2023 годы: новые инвесторы

Как следует из открытых источников, в 2022 году банкротство удалось прекратить благодаря мировому соглашению с кредиторами. Появились новые инвесторы, а в 2023 году к проекту присоединилась известная гостиничная сеть. Для завершения реконструкции планировали привлечь еще 5,9 миллиарда рублей кредитных средств. Обновленную «Москву» обещали открыть сначала в 2024 году, затем в 2025-м.

Теперь здание вновь выглядит как строительный каркас | Источник: Оксана ВитязьТеперь здание вновь выглядит как строительный каркас | Источник: Оксана Витязь

Теперь здание вновь выглядит как строительный каркас

Источник:

Оксана Витязь

И вот гостиницу снова переделывают

В декабре 2025 года обновленная проектная документация получила положительное заключение экспертизы. Застройщик объявил о кардинальном изменении фасада и возвращении балконов в номера. Тогда же открытие перенесли на следующий год. В апреле 2026-го застройщик отчитался о демонтаже остекления со стороны Курортного проспекта и Навагинской. Работы продолжились и летом. Теперь здание вновь выглядит как строительный каркас.

Что дальше

Разрешение на реконструкцию действует до 1 мая 2028 года. Нынешний проект предусматривает 340 гостиничных номеров, а также апартаменты, резиденции, ресторан, фитнес-центр и помещения для бизнеса. При этом точной даты открытия пока нет.

Источник: Оксана ВитязьИсточник: Оксана Витязь
Источник: Оксана ВитязьИсточник: Оксана Витязь

Получается удивительная история: советскую гостиницу построили за 7 лет, а ее реконструкция продолжается уже почти пятнадцать.

За это время Сочи принял Олимпиаду, изменился облик центра города, появились новые гостиницы и целые курортные кварталы. А «Москва», которая когда-то была одной из визитных карточек курорта, всё еще ждет своего второго открытия.

Гостиница «Москва»: история продолжается. Ждем, когда в ее окнах снова загорится свет | Источник: Оксана ВитязьГостиница «Москва»: история продолжается. Ждем, когда в ее окнах снова загорится свет | Источник: Оксана Витязь

Гостиница «Москва»: история продолжается. Ждем, когда в ее окнах снова загорится свет

Источник:

Оксана Витязь

Туристы всё лето ходили вдоль забора с крышей. Стройка продолжается | Источник: Оксана ВитязьТуристы всё лето ходили вдоль забора с крышей. Стройка продолжается | Источник: Оксана Витязь

Туристы всё лето ходили вдоль забора с крышей. Стройка продолжается

Источник:

Оксана Витязь

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Оксана Витязь
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Сочи Гостиница Москва Недвижимость
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Комментарии
1
Гость
10 часов
денег у нас все равно ---нет
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Гость
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