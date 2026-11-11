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Происшествия Обрушился железнодорожный мост Из-за обрушения моста в Архангельской области могут изменить маршрут поезда Деда Мороза

Из-за обрушения моста в Архангельской области могут изменить маршрут поезда Деда Мороза

Путь из республики Коми оказался отрезан

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Когда восстановят железнодорожное сообщение, пока неизвестно | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Жесть Архангельской области / t.meКогда восстановят железнодорожное сообщение, пока неизвестно | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Жесть Архангельской области / t.me

Когда восстановят железнодорожное сообщение, пока неизвестно

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Жесть Архангельской области / t.me

Из-за обрушения моста в Архангельской области может измениться график поезда Деда Мороза. Как сообщают наши коллеги из 29.RU, тематический состав может застрять в республике Коми — единственный путь разрушен.

Известно, что незадолго до обрушения моста поезд приехал в Коми. 12 ноября он прибудет в Воркуту, 13-го — в Усинск и Печору, 14-го — в Сосногорск и Ухту, а 15 ноября — в Микунь и Сыктывкар.

Утром 16 ноября поезд должен добраться до Сольвычегодска, а затем продолжить путешествие по Архангельской области. Единственный путь туда — разрушенный мост через Виледь. В Сети уже предполагают, что состав рискует остаться в Коми.

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В городской администрации Котласа сообщили об изменении в расписании поезда Деда Мороза: «Прибытие Поезда Деда Мороза в Котлас переносится. Передвижная резиденция главного волшебника страны не прибудет в Котлас 16 ноября. Точную дату и время прибытия мы объявим дополнительно. Пожалуйста, следите за обновлениями».

По данным на 11 ноября изменений в графике нет. Однако на сайте РЖД билетов на мероприятие в наличии нет.

Напомним, около пяти утра 10 ноября обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь на перегоне Черёмуха — Виледь в Архангельской области, затем сошел с рельсов грузовой поезд. Для перевозки людей на другой берег между Сольвычегодском и Виледью пригнали автобусы, чтобы перевести пассажиров через барьер и пересадить на резервные составы.

В Архангельской области рухнул ж/д мост

Источник:

Кристина Полевая / Городские медиа

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Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
РЖД Мост Обрушение Авария Поезд Деда Мороза
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Комментарии
1
Гость
8 часов
Бедный дед мороз — "разденут" его в Коми по полной..
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Гость
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