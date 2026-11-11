«Хочу эту штуку!» Дизайнер собрал дома умное табло с расписанием транспорта, а код для него написала нейросеть

И удивил пользователей соцсетей Источник: Лев Губин

В социальных сетях завирусились фото и видео собранного в домашних условиях электронного табло, показывающего время прибытия автобусов и трамваев. На кадрах — стоящий на консоли анимированный экран, остановки на котором хорошо знакомы каждому жителю Перми.

«Ну что ж, оно живое!» — написал автор в соцсети X (бывшем Twitter).

Создателем необычного девайса оказался дизайнер Лев Губин, который ранее занимался стрит-артом. Транспортный корреспондент 59.RU связался с умельцем и узнал, как возникла эта идея, из чего собран личный навигатор в квартире и сколько времени ушло на разработку.

Лев рассказал о своей идее в соцсетях и привлек к ней внимание Источник: Лев Губин / X

Первая публикация собрала больше 86 тысяч просмотров и 3,5 тысячи лайков. В разных соцсетях эти кадры тоже распространяют и активно обсуждают. Комментаторы удивляются: кто, как и зачем сделал подобное в домашних условиях?

Лев Губин за рулем ретроавтобуса на выставке конкурса профмастерства водителей Источник: Лев Губин / X Автором идеи, самостоятельно воплотившим ее в жизнь, оказался 28-летний Лев Губин. Он работает дизайнером интерфейсов и, как и автор этого текста, является настоящим транспортным фанатом — изучает историю и устройство городских пассажирских перевозок.

Как сделать табло в домашних условиях

«Зимой увидел в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), что кто-то сделал такую штуку для дома. Она из Европы и заточена под местные реалии, — рассказал 59.RU Лев. — Захотелось тоже ее сделать: заточить под местные реалии с нашими данными, да и чтобы выглядела она немножко иначе».

Этот ролик вдохновил Льва на создание своего транспортного табло Источник: T-Skylt / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Больше полугода идея дизайнера оставалась в его списке «прикольных дел». Лишь осенью Лев решил попробовать технически организовать работу экрана. Написать код и решить эту задачу он смог с помощью искусственного интеллекта.

«Меня визуально цепляли табло, которые я видел на остановках в Тбилиси. Я их взял за основную идею и решил повторить отображение с анимацией», — рассказал он.

Этот вариант табло на остановках Тбилиси особенно приглянулся дизайнеру Источник: Лев Губин

С помощью нейросети молодой человек создал онлайн-прототип будущего устройства. Для его работы он разобрался в открытых данных сайта местного «ГорТранса» — теперь экран отображает реальное время прибытия автобусов и трамваев.

Вместе с тем Лев усовершенствовал формат, который используется на умных остановках Перми: вместо длинного полного названия маршрута на его табло выводится только конечная станция. При этом на одном экране помещается большее количество маршрутов.

«Благодаря программированию от ИИ сложнее оказалось продумывание того, как табло должно логически себя вести, когда, как и какую информацию оно будет отображать, а не разбираться в кодах написания программ», — отметил в разговоре с 59.RU Лев.

Нейросеть помогла запрограммировать работу экрана и создать его интерактивный онлайн-прототип Источник: Лев Губин

После успешного программирования онлайн-прототипа Лев купил на маркетплейсе сборные панели и нужную для них электронику — всё это обошлось в 7 тысяч рублей. Ожидая доставку около месяца, он продолжал дорабатывать техническое решение. Монтаж деталей и их настройка оказались простыми — как мебель собрать.

«Это не только какое-то дизайнерское решение для квартиры. Да, это прикольная штука, которая классно смотрится дома. Но это еще и удобная подсказка того, когда нужно выйти из дома, чтобы попасть на нужный автобус или трамвай. Я вывел туда данные по нескольким остановкам вблизи моего дома», — рассказал Лев о своей идее.

Домашнее табло на столе у Льва отображает время прибытия автобусов и трамваев Источник: Лев Губин

Табло подключено к обычной розетке, а данные оно обновляет каждую минуту через Wi-Fi. Три собранные панели занимают 48 сантиметров в высоту и почти полтора метра в длину.

Так сейчас выглядит обратная сторона табло: три блока дисплея соединены друг с другом и управляются внешним процессором Источник: Лев Губин

Ночью, когда в городе не работают автобусы и трамваи, табло показывает точное время с датой.

Создавал транспортного бота и приветствовал людей в «Пензе»

Сейчас Лев разместил табло на столе. В дальнейшем он хочет сконструировать и заказать цельный корпус, чтобы всё выглядело как фабричное устройство.

Ночью табло вместо расписания транспорта показывает точное время Источник: Лев Губин

«Решил попробовать себя на всех этапах: от идеи и программного обеспечения до сборки, настройки и установки. С продумыванием всяких мелочей, в том числе для интерфейса. Как раз еще остается задачей создание удобного интерфейса для настроек этого табло».

До этого Губин уже упрощал себе пользование городским транспортом. С помощью нейропомощника он создал Telegram-бота с расписанием по остановкам.

Бот помогает Льву ориентироваться в работе транспорта Источник: Пермский транспорт / Telegram «Около года назад я сделал бота в Telegram, который по запросу присылает время прибытия транспорта на ближайшие от моего местоположения остановки. Этот бот до сих пор работает и помогает получать информацию без переключения между разными приложениями в мобильном телефоне, — рассказал 59.RU Лев Губин. — Наработки в его запуске мне пригодились и при продумывании работы табло для выбора остановок, маршрутов и ближайших прибытий в нужном направлении. А сейчас я дополнил бот отображением конечной остановки, до которой следует автобус или трамвай, для удобного ориентирования».

Дизайнер отмечает: со своими наработками он давно хочет прийти в местный дептранс и внедрить некоторые идеи в масштабах города.

Ранее Лев уже становился героем публикаций 59.RU. В 2024 году он вместе с командой друзей помогал рисовать в ныне закрытом авиамузее надпись «Добро пожаловать в Пензу». Ее и сейчас могут видеть пассажиры самолетов перед посадкой в аэропорту «Пермь». Также их коллектив сделал арт-объект «Три столба, береза, 10 плит. Всё это сон» на заборе у Северной дамбы.