«Я жил на чердаке»: чего вы не знали о звезде «Околоточного» Александре Устюгове

Прежде чем оказаться в кадре, Устюгов прошел немало испытаний Источник: Вадим Тараканов / ТАСС

Александр Устюгов — один из самых харизматичных и многогранных актеров современного российского экрана. Сегодня он играет в сериале «Околоточный» (18+), и, глядя на его статную фигуру, уверенный взгляд и фильмографию, перевалившую за сотню проектов, трудно поверить, что его путь в искусство начался на угольном разрезе в казахстанской провинции. Его жизнь — это готовый сценарий для кино: с крутыми виражами, тяжелым трудом, громкими расставаниями и неожиданными союзами.

«Развлекались как могли»

Александр родился в небольшом шахтерском городке Экибастузе в Казахстане. В детстве он рос самым обычным мальчишкой, далеким от высоких материй.

— Всё детство проходило во дворах, на улицах, поэтому развлекались как могли: взрывали карбид, жгли спички, делали бомбочки и, естественно, угоняли соседские мопеды, — с легкой ностальгией вспоминал свои ранние годы Устюгов в беседе с «Пятым каналом».

Родители прочили сыну надежную рабочую профессию, Устюгов такого плана и придерживался. Окончив с отличием ПТУ, он стал слесарем-электриком по ремонту горного оборудования и успел поработать на угольном разрезе «Восточный». Но творческая жилка не давала покоя: Устюгов параллельно учился в художественной школе и занимался в театральной студии.

Переехав в Омск, он устроился осветителем в местный ТЮЗ. Наблюдая за игрой артистов из-за кулис, будущий актер твердо решил: «Я буду на сцене!» Случай представился быстро: в детском спектакле заболел актер, Александр вызвался на замену и дебютировал в роли Зайца.

Дальше был Омский колледж культуры и искусства и безумная идея — штурмовать Москву. В 24 года он поступил в Щукинское училище.

«Я жил на чердаке»

Годы студенчества были голодными. Устюгову приходилось жить на чердаке, разгружать вагоны, подрабатывать дворником и клеить обои, чтобы просто выжить.

— Я жил на чердаке в доме на Лобачевского, 96. Сейчас это уже плотно застроенный район Раменки, а тогда были только три высотки на весь район, — рассказывал Устюгов. — И там рядом находится ну не озеро, но пруд. Сейчас там всё изменилось, уже никто не купается. А раньше — да. Поэтому это был нормальный ритуал: я с чердачка выползал рано утром, заныривал, причесывался, стирал рубашку.

Сниматься в кино студент Устюгов начал с крошечных, порой даже безвестных масс-медиа эпизодов: сыграл безымянного немецкого солдата в военной драме «Звезда» (18+), швейцара в казино в «Марше Турецкого» (12+).

В фильмографии Александра Рюмина сегодня много разноплановых ролей Источник: Александр Рюмин / ТАСС

Но в 2003 году, сразу после выпуска из «Щуки», судьба протянула ему счастливый билет. Продюсеры искали фактурного, но неизбалованного славой актера на роль принципиального питерского оперативника Романа Шилова в новый сериал «Ментовские войны» (18+). Александр обошел десятки конкурентов. Изначально съемочная группа думала снять четыре серии и разбежаться, но проект настолько зацепил зрителей, что растянулся на долгие 11 сезонов. Так актер осел в Санкт-Петербурге.

— У меня уже целая формулировка выведена: я не переехал, а остался в Петербурге, потому что, как только я окончил театральное училище им. Щукина, начался проект «Ментовские войны», который длился 11 лет, — рассказывал Устюгов изданию «Москвич». — Также было огромное количество именно питерских проектов, где я был и режиссером, и продюсером, и актером. Так получалось, что большую часть своего времени я проводил в Петербурге, хотя номинально по прописке был москвичом.

Долгое время Устюгов оставался заложником роли «идеального мента», но его актерский диапазон со временем позволил вырваться из этого амплуа. В последние годы он воплощает сложнейшие исторические образы — сыграл Иосифа Сталина в «Любви Советского Союза» (18+) и реформатора Петра Столыпина в исторической драме «Столыпин» (18+), за которую получил премию «Золотой орел».

Источник: Александр Щербак / ТАСС

— Моя задача была сделать его живым, душевным, понятным, семьянином, — рассказывал о своем герое артист.

Параллельно с кино Александр реализует свою давнюю мечту — пишет и поет рок в собственной группе «Ekibastuz», которую называет «главным иероглифом своей души», названным в честь родного города.

Три брака Александра Устюгова

Личная жизнь Александра всегда напоминала бушующий океан. Актер честно признавался, что с его взрывным характером и вечными съемками построить крепкую семью — задача не из легких.

Брак первый: Янина Соколовская и проверка общежитием

Со своей первой женой, коренной москвичкой Яниной Соколовской, Александр познакомился еще на первом курсе «Щуки». Это была классическая история любви вопреки всему: она — девочка из обеспеченной профессорской семьи с квартирой на Кутузовском проспекте, он — бедный студент-провинциал. Из-за этой разницы они даже расставались, но любовь победила, и в 2005 году пара сыграла свадьбу.

С Яниной Соколовской Устюгов познакомился еще в студенчестве Источник: Антон Белицкий / ТАСС

Сразу после торжества Устюгов устроил жене проверку на прочность: увез ее из родительского гнезда в комнату актерского общежития. Янина проверку выдержала без единого упрека. Вскоре пришли деньги и слава, пара купила квартиру, родила в 2007 году любимую дочь и начала строить большой загородный дом.

Янина играла жену Шилова в «Ментовских войнах», так что они были вместе и дома, и на съемочной площадке. Но спустя 10 лет идеальный фасад рухнул — в 2015 году пара развелась.

Брак второй: Анна Озар и парижский экспресс

В том же 2015 году сердце Устюгова завоевала молодая режиссер, поэтесса и дочь генерального директора авиационного холдинга «Сухой» Анна Озар. Их роман вспыхнул во время съемок клипа для группы «Ekibastuz».

23 сентября 2015 года влюбленные тайно расписались, не пригласив даже близких друзей, и улетели в романтическое путешествие по Франции.

О том, что они стали мужем и женой, знакомые узнали постфактум, когда Анна выложила в соцсетях снимок с обручальными кольцами и написала: «У нас был очень камерный спектакль. На двоих. Не обижайтесь!»

Брак Устюгова с Анной Озар оказался стремительным Источник: anna_ozar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Увы, семейная идиллия разбилась о быт невероятно быстро. Вернувшись в серые будни, молодожены поняли, что поторопились. Всего через три месяца после ЗАГСа они удалили все совместные фото, отписались друг от друга в соцсетях и оформили развод.

Затем в жизни актера были пятилетние гражданские отношения с Марией Пороховой (директором его рок-группы), но и этот союз исчерпал себя в 2020 году. После этого Устюгов на несколько лет ушел в глухую оборону и в шутку зарекался когда-либо жениться на актрисах.

Настоящее время: Аглая Шиловская и семейный мир

Но, как известно, никогда не говори «никогда». Летом 2025 года Александр Устюгов снова женился. Его избранницей стала очаровательная актриса Аглая Шиловская, представительница знаменитой творческой династии, которая младше Александра на 17 лет.

Их свела совместная работа в кино и на театральных репетициях спектакля «Варшавская мелодия». Играя любовь на сцене, артисты не заметили, как перенесли настоящие чувства в реальную жизнь. Влюбленные не просто расписались в ЗАГСе Санкт-Петербурга, но и обвенчались. Свадьбу они праздновали трижды: тихо в Питере, шумно с друзьями в Москве и душевно в Краснодаре — с многочисленной родней Александра.

Хотя Устюгов зарекался жениться на актрисах, перед обаянием Аглаи Шиловской он не устоял Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

К слову, именно Устюгов помог Аглае помириться с ее знаменитым дедушкой, режиссером Всеволодом Шиловским, с которым актриса много лет была в затяжной ссоре. Оказалось, Всеволод Николаевич был давним преданным фанатом актерского таланта Устюгова. Появление такого зятя растопило сердце мэтра, и в семье воцарился долгожданный мир. Как мудро заметила сама Аглая, именно благодаря мужу она успела наладить отношения с дедушкой до его ухода из жизни в конце 2025 года.