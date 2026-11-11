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Политика Переговоры России и США Переговоры России и Украины Никаких обменов территориями и мир на условиях России — позиция Москвы после переговоров

Никаких обменов территориями и мир на условиях России — позиция Москвы после переговоров

Глава российской делегации высказался о территориальном вопросе

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Мединский назвал условия для завершения конфликта | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМединский назвал условия для завершения конфликта | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мединский назвал условия для завершения конфликта

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россия не рассматривает возможность территориальных обменов с Украиной, а достижение мира должно сопровождаться созданием новой системы европейской безопасности. Об этом 11 ноября заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в интервью изданию «Вести». Он также рассказал, при каких условиях Москва будет удовлетворена результатами переговоров, и объяснил, почему считает необходимым пересмотреть принципы безопасности в Европе.

Территориальные обмены

Мединский заявил, что не видит возможности обмена территориями между Россией и Украиной. По его словам, подобные предложения периодически появляются с разных сторон, однако российская позиция по этому вопросу остается неизменной.

«Тема возможных обменов территорий вбрасывается периодически с разных сторон. <…> Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий», — заявил он в комментарии «Вестям».

Помощник президента также сказал, что российский флаг не должен спускаться на территориях, где он был поднят.

«Всегда, когда Россия проявляла твердость и уверенность в своих силах, в результате все решения были преодолены, и наступало время долгосрочного мира, покоя и развития и у нас, и у наших соседей», — отметил Мединский.

Мир на условиях России

Говоря о перспективах урегулирования конфликта, Мединский заявил, что российская сторона будет удовлетворена результатами переговоров только в том случае, если мир будет достигнут на условиях Москвы.

При этом ранее помощник президента выразил мнение, что прошедшие 10–11 ноября в Абу-Даби переговоры России, США и Украины позволили приблизиться к мирному соглашению. Однако дальнейшее развитие процесса, по его оценке, зависит от позиций Киева, Вашингтона и европейских государств.

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Мединский подчеркнул, что поставленные Россией задачи в любом случае будут достигнуты.

Новые «Ялта» и «Потсдам»

Одной из главных задач переговорного процесса Мединский назвал формирование новой системы безопасности в Европе. По его словам, она должна стать основой международных отношений, сопоставимой по значению с договоренностями Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года.

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Помощник президента считает, что создание справедливой системы безопасности позволит обеспечить долгосрочный мир на европейском континенте. Если участникам переговоров удастся выработать соответствующие договоренности, стабильность в Европе, по его оценке, может быть обеспечена на десятилетия.

Ранее Мединский заявил, что действующая система европейской безопасности показала свою неэффективность и нуждается в комплексном пересмотре. По его словам, именно эта тема была центральной на переговорах в Абу-Даби.

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Комментарии
8
Гость
9 часов
Вы можете представить себе со стороны США или Украины человека, хотя бы частично приближающегося по уровню образования, интеллекта к Мединскому? Правильно. Нет там таких людей. Потому Россия есть великая Богом избранная страна. Завидуйте, господа!
Гость
10 часов
Пока на переговорах я вижу один прекрасный факт. Это главу нашей делегации - прекрасного талантливого русского человека Мединского.
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Гость
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