Подросток заблудился в горах и умер через два дня в холоде — МЧС не хотело его искать. Новости 11 ноября

Спасатели сильно задержали поиски мальчика Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 ноября.

В ОАЭ прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США

В Абу-Даби прошли переговоры России, США и Украины. Второй день стал одним из самых сложных, но содержательных. Странам удалось добиться прогресса, а прийти к мирному соглашению они планируют до Нового года.

Также известно, что во время второго дня саммита страны пришли к соглашению по поводу нового масштабного обмена пленными.

«Договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», — заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Конкретные детали переговоров он раскрывать не стал. По его словам, представители делегаций не будут этого делать, пока не достигнут окончательных договоренностей. Мединский подчеркнул, что России и Украине удалось приблизиться к достижению мира. Однако многое зависит от всех участников процесса.

«Сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов. Ну и от того, обретет ли разум Европа. В любом случае все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты», — заявил он в интервью автору ИС «Вести» Евгению Попову.

Отвечая на вопрос о территориальных соглашениях, он заявил, что вся российская земля в зоне проведения специальной военной операции будет возвращена РФ.

«Что касается территориальных вопросов, каждая пядь наших земель будет России возвращена. Так или иначе», — подчеркнул Мединский.

Вместе с этим между сторонами пока нет доверия. Об этом заявил спецпосланник Трампа Джаред Кушнер.

«Между сторонами конфликта на Украине нет доверия», — заявил Кушнер в разговоре с журналистами.

Он объявил, что 12 ноября вместе с другим посланником Стивом Уиткоффом они отправятся в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить итоги трехсторонних переговоров. А после нее планируют встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине.

Второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби продлился 1,5 часа. За происходящим мы следили в режиме онлайн. Главное о двухдневном саммите мы собрали в этом материале.

В Омской области студентка чуть не убила девочку из-за ревности

19-летняя девушка поселка Большеречье напала на несовершеннолетнюю с ножом. Всё происходящее снимала на камеру подруга нападавшей.

Известно, что злоумышленница и ее жертва учились в одном техникуме, у них была неприязнь друг к другу. Пострадавшая после инцидента оказалась в больнице с большой кровопотерей. Ее доставили туда c помощью санавиации. Врачи отмечают, что девочка в тяжелом состоянии.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ход расследования проконтролирует прокуратура.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики», — уточнили в ведомстве.

Сегодня суд изберет подозреваемой меру пресечения — ее хотят отправить в СИЗО.

Вместе с этим прокуратура Большереченского района внесла представление директору учебного заведения, которое посещали девушки. Связано это с тем, что в техникуме не провели должную работу, чтобы не допустить конфликта.

Умер американский актер Стейси Кич

В Польше скончался американский актер Стейси Кич в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление его супруги Мальгозии Томасси. Она отметила, что актер ушел из жизни после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием сердца и сердечной недостаточностью.

Кич получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Небраска», «Новые Центурионы», «Жирный город» и «Американская история X». Актер также запомнился зрителям своей работой в сериале «Детектив Майк Хаммер», где он исполнил главную роль.

Источник: Billy Bennight / AdMedia / Global Look Press

До последнего времени Кич продолжал свою карьеру, снимаясь в кино и выступая на сцене. Его последней работой стала роль отца главного героя в драме «Джей Келли». Фильм вышел на экраны в 2025 году.

За свою жизнь Кич был женат четыре раза. Его первыми браками были союзы с Кэтрин Бейкер (1964 год), Мэрилин Айкен (1975–1979 годы) и Джил Донахью (1981–1986 годы).

Последней супругой актера стала Мальгозия Томасси, с которой он связал свою жизнь в 1986 году. У Кича остались сын Шеннон и дочь Каролина, а также его жена Мальгозия — польская актриса и продюсер.

Вирусолог предупредил о новом коронавирусе в России

Новый вариант коронавируса, распространяющийся за границей, может вскоре появиться и в России. Паниковать в этом случае не стоит, но и расслабляться тоже не следует. О том, чего ожидать жителям России, рассказал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Предположение о том, что этот вирус к нам придет, вполне обоснованное. Это связано с тем, что он достаточно заразный. Сейчас он больше присутствует в Америке и Европе, но вполне может распространиться по всему миру. Это не значит, что он приведет к новой пандемии, и заболеваемость не будет высокой», — рассказал он.

Большинство случаев заражения новым вариантом вируса омикрон, по словам Альтштейна, будет протекать в легкой форме, но и более тяжелое течение заболевания также возможно. Вирусолог подчеркнул, что рассчитывать на то, что вирус обойдет страну стороной, не приходится.

Для защиты от нового варианта COVID-19 потребуются обновленные вакцины, так как прежние антитела менее эффективно распознают измененный вирус. Кроме того, Альтштейн напомнил о необходимости осторожного поведения: избегать скопления людей, особенно в зимний период, чаще мыть руки и носить маску в общественных местах.

Ставку по семейной ипотеке хотят установить на одном уровне

Ставку по семейной ипотеке следует устанавливать на уровне 6%. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он также предложил снижать ставку с появлением следующих детей.

«Я продолжаю настаивать на том, что текущие ставки по семейной ипотеке несправедливы, и считаю, что нужно добиваться пересмотра шкалы, при которой ставка снижается с рождением каждого ребенка, а „отчет“ начинается с тех 6%, которые были по семейной ипотеке изначально. То есть с одним ребенком — 6%, с двумя — 4%, с тремя — 2%, а с четырьмя и более нужны особые меры поддержки», — заявил депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Он уверен, что рассчитывать на резкое улучшение доступности жилья для семей в 2027 году не стоит: основным препятствием останется высокая стоимость рыночных кредитов.

Список болезней, из-за которых автоматически лишат прав

Лишиться водительских прав можно не только из-за нарушений, но и после визита к врачу, если у вас обнаружат серьезные проблемы со здоровьем. Юрист Лев Воропаев рассказал о главных заболеваниях, которые могут привести к автоматическому лишению прав.

Список болезней, при которых нельзя управлять автомобилем, известен давно, но теперь контроль будет более строгим, предупредил автоюрист. В группу риска попали люди с такими заболеваниями:

психические расстройства (например, шизофрения или умственная отсталость);

эпилепсия и другие серьезные неврологические проблемы;

нарушения цветового зрения (включая дальтонизм).

Воропаев подчеркнул, что список этих заболеваний не менялся много лет, но теперь скрыть их наличие будет невозможно.

О том, как будут лишать прав и можно ли вернуть удостоверение в будущем, мы рассказали в этом материале.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Самыми удачными месяцами для отпуска в 2027 году будут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом заявила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

По словам Стенякиной, в 2027 году лучше всего планировать отпуск на эти месяцы, так как в каждом из них будет по 22 трудовых дня при стандартной пятидневной рабочей неделе. В эти периоды разница между заработной платой и отпускными будет наименьшей.

Зарплата рассчитывается на основе количества рабочих дней, а отпускные зависят от среднего заработка за последние 12 месяцев и продолжительности отпуска. Поэтому в месяцах с меньшим количеством рабочих дней каждый рабочий день стоит дороже, объяснила парламентарий в разговоре с РИА Новости.

Также она подчеркнула, что наименее удачными месяцами для отпуска в 2027 году будут январь, февраль, май и ноябрь. В январе будет всего 15 рабочих дней, в феврале и мае — по 19, а в ноябре — 20.

НЛО в виде медузы заметили на Аляске

В небе над Анкориджем, в штате Аляска, был зафиксирован неопознанный летающий объект, который напоминал гигантскую медузу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В публикации говорится, что на видео запечатлен гигантский объект, похожий на медузу, который медленно двигался в сторону американской военной базы на Аляске.

По данным издания, инцидент произошел еще летом 15 июня около 22:13 по местному времени, что соответствует 10:13 по московскому времени 16 июня. Случайный свидетель, Сара Джейн Осборн, в тот момент фотографировала радугу и заметила темный силуэт над деревьями. У объекта были свисающие элементы, которые двигались независимо друг от друга, а сам объект менял направление и поворачивался из стороны в сторону.

Предполагается, что наблюдение велось в районе объединенной базы Эльмендорф — Ричардсон. Осборн сообщила, что объект можно было наблюдать в небе примерно три минуты, после чего исчез.

В Киргизии подросток умер в горах: его начали искать слишком поздно

В Киргизии 14-летний подросток заблудился в горах и два дня ждал помощи. В итоге ребенок умер. После этого уволили трех высокопоставленных сотрудников МЧС, а президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор главе ведомства Канату Чыныбаеву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

С должностей отстранили заместителя главы МЧС Алмазбека Асанова, начальника центра управления в кризисных ситуациях Азиса Эгембердиева и руководителя центра подготовки спасателей Тынарбека Мурашова.

Вечером 7 ноября 14-летний подросток позвонил спасателям и сообщил, что заблудился в горах в природном парке «Ала-Арча» и не может спуститься. Поиски же начали только на следующий день. Тело мальчика обнаружили 9 ноября, причиной смерти стало переохлаждение.