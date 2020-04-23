«Беда уйдёт, а меры останутся»: первая реакция ярославцев на ввод пропускного режима

Генка:



— Открыли заводы, а виноваты, оказывается, граждане, которые не сидят дома.



Гость:



— Что за бред после разрешения работать чуть ли не всем?



Денис:



— А что, у пропусков антивирусные свойства?

Иван:



— Чтобы зарегистрироваться на «Госуслугах», нужно сначала прийти в эти «Госуслуги» лично. Без пропуска...



Гость:



— Всё напоминает фильмы-антиутопии. Сначала всеобщая беда (настоящая или выдуманная), вводятся чрезвычайные меры. Потом беда уходит сама по себе, а меры остаются. Алле-гоп — полицейская диктатура.



Tina:



— Чтобы изолировать вирусоносителей, чтобы не заражали других, надо их выявлять как можно больше, а не пропуска вводить.



Гость:



— Что за непоследовательность? Вирус уже на улицах, на заводах, большинство его бессимптомно переносит. Какой смысл теперь вводить пропуска? Либо надо было сразу как в Москве, либо держаться своей линии. Быстрее бы уже большинство переболело, а то так по 40 человек в день можно лет 20 в изоляции сидеть?



Гость:



— Спасибо мудрому многоходовочнику за то, что я потерял работу. И теперь ещё вынужден получать какую-то черную метку, чтобы пытаться найти новый источник дохода.

