«Беда уйдёт, а меры останутся»: первая реакция ярославцев на ввод пропускного режима

Новость о том, что в Ярославской области введут пропускной режим в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции, многих застала врасплох. Люди в недоумении: карантина нет, а отчитываться перед властями придётся. Реакция читателей не заставила себя долго ждать — комментарии от ярославцев посыпались в невероятном количестве. Публикуем мнения читателей 76.RU.
Гость:
— Эта мера — явный перебор, произвол и беззаконие. Если её введут, то властей просто возненавидят, как и приезжих, которым, как показало обсуждение, почти никто не рад.
Генка:
— Открыли заводы, а виноваты, оказывается, граждане, которые не сидят дома.
Гость:
— Что за бред после разрешения работать чуть ли не всем?
Денис:
— А что, у пропусков антивирусные свойства?
Иван:
— Чтобы зарегистрироваться на «Госуслугах», нужно сначала прийти в эти «Госуслуги» лично. Без пропуска...
Гость:
— Всё напоминает фильмы-антиутопии. Сначала всеобщая беда (настоящая или выдуманная), вводятся чрезвычайные меры. Потом беда уходит сама по себе, а меры остаются. Алле-гоп — полицейская диктатура.
Tina:
— Чтобы изолировать вирусоносителей, чтобы не заражали других, надо их выявлять как можно больше, а не пропуска вводить.
Гость:
— Что за непоследовательность? Вирус уже на улицах, на заводах, большинство его бессимптомно переносит. Какой смысл теперь вводить пропуска? Либо надо было сразу как в Москве, либо держаться своей линии. Быстрее бы уже большинство переболело, а то так по 40 человек в день можно лет 20 в изоляции сидеть?
Гость:
— Спасибо мудрому многоходовочнику за то, что я потерял работу. И теперь ещё вынужден получать какую-то черную метку, чтобы пытаться найти новый источник дохода.
Гость:
— Я живу в частном секторе на Перекопе, у меня нет работы, денег, имущества. И как ты собираешься меня ловить и штрафовать?
Елена Румянцева:
— Охренеть, а у кого трубка кнопочная, старая? Я думаю, у некоторых и интернета нет, так что сдохнут в четырех стенах.
Гость:
— Что-то о сроке такой меры ни слова не говорится. Навсегда, что ли?
Екатерина:
— Я требую сохранить наше право на свободное передвижение в условиях необъявленной ЧС.
Гость:
— До 6 апреля индекс весь день 3 с копейками был. Выгнали на работу большинство предприятий, индекс стал доходить до 2.0. Вывод: виноват народ. Где логика?
Гость:
— Вот и стал воздух платный.
Алевтина:
— Скажите, а что, теперь и на дачу родителям не попасть? Природа не ждёт. Через две недели сажать что-то просто бесполезно, а значит, летом начнется голод. Магазинные овощи вообще кушать нельзя, сразу отравление начинается.
Гость:
— Да откройте уже всё: пусть люди работают, на концерты ходят, в музеи, в спортзалы. И огромный котлован выкопайте под братскую могилу. Кто выжил — тот выжил, кто нет — значит, наработался, нагулялся, наразвлекался, спортом назанимался.
Валерий Вольницкий:
— Будем передвигаться перебежками. Прячась от гестапо.
В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернaтор Дмитрий Миpонов заявил o внeдрeнии в регионе элeктронныx пропусĸов.