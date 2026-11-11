Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 750мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,66
EUR 92,70
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Новые камеры
Приговор за смертельное ДТП
Каталог новостроек Ярославля
Мусорные перестановки
Что сейчас с пешеходным центром
Какой будет зима
Политика России угрожают опасные патогены: предупреждение от Путина

России угрожают опасные патогены: предупреждение от Путина

Президент высказался о безопасности страны

690
Вирусы могут угрожать и другим государствам | Источник: Кремль. Новости / TelegramВирусы могут угрожать и другим государствам | Источник: Кремль. Новости / Telegram

Вирусы могут угрожать и другим государствам

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Россию и ее страны-союзники может поставить под угрозу завоз какого-нибудь патогена из-за рубежа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 11 ноября на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В состав ОДКБ официально входят 6 государств: Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Последняя с февраля 2024 года заморозила участие в работе организации, но формально остается ее членом. На заседании 11 ноября лидеры других стран решили лишить Армению права голоса, также страна не сможет назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ.

«Ситуация в мире в области эпидемиологической безопасности непростая. Контактов у наших стран с внешним миром очень много. И завоз какого-то патогена в одну из наших стран ставит под угрозу и все другие. Здесь нужна система постоянного обмена информацией и практической работы», — сказал Путин.

Он добавил, что ОДКБ необходимо соглашение между всеми странами-участницами об оперативном совместном реагировании на опасность эпидемий.

На заседании Путин также заявил, что благодаря регулярным оперативным контактам улучшилась координация государств в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.

«В контексте укрепления безопасности по периметру внешних границ нашей организации под пристальным вниманием находилась и ситуация в Афганистане», — добавил президент.

Заседание ОДКБ также проходило 10 ноября. На нем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби.

Сам саммит длился два дня — 10 и 11 ноября. По его итогам стало известно, что страны планируют найти решение по мирному урегулированию до конца 2026 года. Подробнее об итогах рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Армения Афганистан Владимир Путин Казахстан Кыргызстан ОДКБ Россия Сергей Лавров США Таджикистан Украина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
20 минут
Самые опасные "патогены", нам налоги повышают и законы принимают.
Гость
9 часов
Криминализация - одна из главных опасностей для России.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Haval и Chery днем с огнем не сыщешь: туристка рассказала, на чем на самом деле ездят китайцы
Лейсан Загитова
Мнение
Что в России «модно и дорого», в Азии — дешевый ширпотреб. Шопоголик — о том, как закупается в Китае на год вперед
Лейсан Загитова
Мнение
«Купил фарш по 200 рублей, налепил котлет и озолотился». Ресторанный эксперт жестко раскритиковала домашних поваров и кондитеров
Ульяна Рассошкина
Эксперт в ресторанном бизнесе
Мнение
Дело не только в холестерине: кардиолог разоблачила миф о «чистке сосудов за месяц» и рассказала, как избежать инсульта
Екатерина Воронова
Рекомендуем