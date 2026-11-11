России угрожают опасные патогены: предупреждение от Путина

Вирусы могут угрожать и другим государствам Источник: Кремль. Новости / Telegram

Россию и ее страны-союзники может поставить под угрозу завоз какого-нибудь патогена из-за рубежа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 11 ноября на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В состав ОДКБ официально входят 6 государств: Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Последняя с февраля 2024 года заморозила участие в работе организации, но формально остается ее членом. На заседании 11 ноября лидеры других стран решили лишить Армению права голоса, также страна не сможет назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ.

«Ситуация в мире в области эпидемиологической безопасности непростая. Контактов у наших стран с внешним миром очень много. И завоз какого-то патогена в одну из наших стран ставит под угрозу и все другие. Здесь нужна система постоянного обмена информацией и практической работы», — сказал Путин.

Он добавил, что ОДКБ необходимо соглашение между всеми странами-участницами об оперативном совместном реагировании на опасность эпидемий.

На заседании Путин также заявил, что благодаря регулярным оперативным контактам улучшилась координация государств в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.

«В контексте укрепления безопасности по периметру внешних границ нашей организации под пристальным вниманием находилась и ситуация в Афганистане», — добавил президент.

Заседание ОДКБ также проходило 10 ноября. На нем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби.