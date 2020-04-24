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В Ярославской области власти намерены <a href="https://76.ru/text/gorod/69109117/" target="_blank" class="_">ужесточить режим самоизоляции</a>

В Ярославской области власти намерены ужесточить режим самоизоляции

По официальным данным на 24 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 305 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.

Известно, что от коронавируса в регионе умер второй человек — 60-летняя женщина (ранее от COVID-19 скончался 69-летний мужчина). У неё было много хронических заболеваний. Выздоровели 23 человека, на лечении находятся 280 пациентов.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68 622 случая коронавируса — за последние сутки к ним прибавилось еще 5849 новых случаев. Среди них 2697 — без симптомов COVID-19. Заболевших обнаружили в 82 регионах страны. Количество выздоровевших увеличилось на 677 — теперь их 5568. За сутки скончались 60 человек, в общей сложности пандемия унесла жизни 615 россиян.

В мире, по данным ученых университета Хопкинса, зафиксировано свыше 2,7 миллиона заболеваний COVID-19. Более 190 тысяч человек скончались, 738 тысяч выздоровели. Первое место по числу зараженных держат США (почти 869 тысяч человек), второе — у Испании (213 тысяч), третье — у Италии, где постепенно снижается прирост заболевших (189,9 тысячи человек — плюс 2 тысячи за сутки). Россия в этом рейтинге занимает десятое место.

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