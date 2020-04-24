В мире, по данным ученых университета Хопкинса, зафиксировано свыше 2,7 миллиона заболеваний COVID-19. Более 190 тысяч человек скончались, 738 тысяч выздоровели. Первое место по числу зараженных держат США (почти 869 тысяч человек), второе — у Испании (213 тысяч), третье — у Италии, где постепенно снижается прирост заболевших (189,9 тысячи человек — плюс 2 тысячи за сутки). Россия в этом рейтинге занимает десятое место.

