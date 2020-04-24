По официальным данным на 24 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 305 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.
Известно, что от коронавируса в регионе умер второй человек — 60-летняя женщина (ранее от COVID-19 скончался 69-летний мужчина). У неё было много хронических заболеваний. Выздоровели 23 человека, на лечении находятся 280 пациентов.
В России на сегодняшний день зафиксировано
В мире, по данным ученых университета Хопкинса, зафиксировано свыше 2,7 миллиона заболеваний COVID-19. Более 190 тысяч человек скончались, 738 тысяч выздоровели. Первое место по числу зараженных держат США (почти 869 тысяч человек), второе — у Испании (213 тысяч), третье — у Италии, где постепенно снижается прирост заболевших (189,9 тысячи человек — плюс 2 тысячи за сутки). Россия в этом рейтинге занимает десятое место.