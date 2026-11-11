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Страна и мир «Собиралась в Японию, но что-то пошло не так»: россиянка переехала в Корею и стала блогером-миллионником

«Собиралась в Японию, но что-то пошло не так»: россиянка переехала в Корею и стала блогером-миллионником

Чем отличаются страны и почему девушка решила не возвращаться в Россию, — в видео

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Источник:

116.RU

Популярная блогерша Сайхо (настоящее имя — Маргарита Шайхутдинова), которая живет в Южной Корее, призналась, что мечтает привезти свою 6-летнюю дочь на родину в Татарстан, познакомить ее с родственниками.

«Мечтаю дать попробовать еду, приготовленную мамой, особенно картошечку», — призналась девушка.

Дома Сайхо не была уже восемь лет. В 19 она отправилась в Корею как туристка. Задерживаться в стране не планировала, собиралась в Японию на языковые курсы. Но судьба распорядилась иначе: в Корее она встретила будущего мужа и уже в 20 лет переехала в страну окончательно, родила дочь и завела блог. К удивлению самой Маргариты, именно блог стал ее основным делом.

Даже после развода с супругом, Сайхо осталась жить в Корее.

«Здесь культура отмены работает абсолютно на всех — и на звезд, и не на звезд, и любой проступок будет освещен. Еще мне здесь нравится дружелюбие. Некоторые говорят, что здесь много лицемерия со стороны корейцев и кореянок, но изначально они преподносят это как признак дружелюбия, то есть если им не нравится человек, то они просто не будут первыми идти на контакт, но, если обратиться к ним за помощью, они тебе всегда помогут», — говорит Сайхо.

Подробнее о жизни в Корее и ее особенностях смотрите в видео выше.

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Регина АлтынбаеваРегина Алтынбаева
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
Блогер Южная Корея
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Комментарии
1
Гость
10 часов
А предатели Родины нам не нужны. Пусть обитает в Корее. И не надумает взад податься.
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Гость
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