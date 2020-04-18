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Сообщение от МЧС получили многие жители

Сообщение от МЧС получили многие жители

Вчера вечером в соцсетях ярославцы выложили скриншоты сообщений от МЧС с просьбой соблюдать режим самоизоляции и указанием районов, где больше всего заражений коронавирусом. Некоторых смутила последняя фраза в сообщении:
«Возможно введение ограничения передвижения по территории», было написано в СМС от спасательной службы.

На данный момент в регионе действует режим повышенной готовности, жителям рекомендована самоизоляция, карантин пока не ввели.
Мы уточнили в МЧС — сообщение действительно было согласовано и разослано от их ведомства. Однако на данный момент речи о введении ограничений не идёт.

Спасательная служба предупреждает

Спасательная служба предупреждает

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коронавирускарантинсамоизоляцияCOVID-19
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