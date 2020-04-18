Вчера вечером в соцсетях ярославцы выложили скриншоты сообщений от МЧС с просьбой соблюдать режим самоизоляции и указанием районов, где больше всего заражений коронавирусом. Некоторых смутила последняя фраза в сообщении:

«Возможно введение ограничения передвижения по территории», было написано в СМС от спасательной службы.

На данный момент в регионе действует режим повышенной готовности, жителям рекомендована самоизоляция, карантин пока не ввели.

Мы уточнили в МЧС — сообщение действительно было согласовано и разослано от их ведомства. Однако на данный момент речи о введении ограничений не идёт.