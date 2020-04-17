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Тема дня + 19 новых заболевших в Ярославской области
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Согласно последним данным на 17 апреля, в Ярославской области коронавирусом заболел 81 человек. 12 из них выздоровели и 69 находятся на лечении. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных была составлена карта распространения коронавируса.

В Ярославле, Переславском и Гаврилов-Ямском районах выявлено больше всего случаев заболевания коронавирусом

В Ярославле, Переславском и Гаврилов-Ямском районах выявлено больше всего случаев заболевания коронавирусом

Федеральный оперштаб сообщает последние данные о коронавирусе в России: за сутки вирус диагностирован у 4070 человек, всего с начала пандемии заболели 32 008 человек. Выздоровели 2590 человек (+286 за сутки), 273 скончались (+41 за сутки). Изначально в сводке фигурировала цифра 4069, но в последний момент оперштаб добавил случай из Республики Алтай — до вчерашнего дня это был единственный в России регион без коронавируса.

Каждый день количество заболевших за сутки увеличивается

Каждый день количество заболевших за сутки увеличивается

В мировом рейтинге наша страна занимает уже 14-е место. На первом — Штаты, где свыше 670 тысяч заражений. Второе место у Испании (почти 185 тысяч случаев COVID-19), третье — у Италии (около 169 тысяч заражений).

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