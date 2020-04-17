Согласно последним данным на 17 апреля, в Ярославской области коронавирусом заболел 81 человек. 12 из них выздоровели и 69 находятся на лечении. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных была составлена карта распространения коронавируса.
Федеральный оперштаб сообщает последние данные о коронавирусе в России: за сутки вирус диагностирован у 4070 человек, всего с начала пандемии заболели
В мировом рейтинге наша страна занимает уже 14-е место. На первом — Штаты, где свыше 670 тысяч заражений. Второе место у Испании (почти 185 тысяч случаев COVID-19), третье — у Италии (около 169 тысяч заражений).