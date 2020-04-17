Федеральный оперштаб сообщает последние данные о коронавирусе в России: за сутки вирус диагностирован у 4070 человек, всего с начала пандемии заболели 32 008 человек. Выздоровели 2590 человек (+286 за сутки), 273 скончались (+41 за сутки). Изначально в сводке фигурировала цифра 4069, но в последний момент оперштаб добавил случай из Республики Алтай — до вчерашнего дня это был единственный в России регион без коронавируса.

