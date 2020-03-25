На странице у девушки в социальных сетях указано, что до приезда в Россию она занималась обзорами новостей для Института современной России — организации сына Михаила Ходорковского, признанной Генеральной прокуратурой нежелательной в России. Во время стажировки активно встречалась с ярославскими общественниками и политиками «для наработки исследовательского материала».

Сейчас Наташа Блут недоступна для комментария — она уже находится на пути в США. А в это время наши земляки, побывавшие за границей, сидят дома на карантине. Накануне ярославец Сергей Хавронин рассказал, каково это — быть самоизолированным.



В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья. Также в регионе медики и специалисты Роспотребнадзора ждут из Новосибирска результатов теста мужчины, у которого есть подозрения на коронавирус.