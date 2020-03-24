В Ярославле оштрафовали женщину, которая, вернувшись из-за границы, нарушила режим самоизоляции. Её уже задержали.



— Во время проверки соблюдения режима самоизоляции ярославна отсутствовала дома. Её оштрафовали. За такие нарушения гражданам грозит административная ответственность, штраф от 100 до 500 рублей, — уточнили в правительстве Ярославской области. — Однако если потом окажется, что женщина кого-то заразила, будет задействован Уголовный кодекс.

По уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, если женщина заразит коронавирусной инфекцией других людей, минимальным наказанием станет штраф до 80 тысяч рублей. А если кто-то из заражённых погибнет, ярославна может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.