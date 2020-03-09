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«У вас в душах грязь»: ярославец отругал чиновников за ужасный детский городок. Видео

Мужчина показал, в каких условиях приходится играть малышам

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Эта детская площадка находится в Брагино на проспекте Дзержинского

Эта детская площадка находится в Брагино на проспекте Дзержинского

В Ярославле мужчина записал видеообращение к властям, когда пришёл с ребёнком на детскую площадку около дома № 67 по проспекту Дзержинского. Его не устроило, что детям приходится играть в лужах и грязи.

— Как детям играть, когда здесь параша? — обратился с вопросом к властям Резо Горгадзе. — К горке даже не подойти. Вы о чём думаете? Вы нашим детям чего даёте — грязь? Да у вас в душах грязь. Качели в луже стоят. Когда прекратите над людьми издеваться?

Видео: Резо Горгадзе

Мы отправили это видео чиновникам, и сейчас редакция 76.RU ждёт от мэрии ответа по поводу этой детской площадки.

Похожих детских площадок и дворов в Ярославле, к сожалению, много. По крайней мере так было осенью прошлого года, когда вместе с золотой порой пришла коричневая. А горка-грязь из Юбилейного парка в прошлом году прославилась на всю Россию.

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КОММЕНТАРИИ (6)

ваш господин
9 мар 2020 в 08:45

ответом будет искреннее недоумение и очередная отписка 😁

Гость
9 мар 2020 в 08:37

Чиновники растопили снег и продлили дождь. Михаил великий журналист. Яжотец великолепен в своём гневе.

Елена
9 мар 2020 в 08:01

А что ждал этот папашка, что весной все сразу сухо станет?
Лишь бы кого то обвинить. Теперь чиновники виноваты, что пришла весна с её традиционной грязью.