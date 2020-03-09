«У вас в душах грязь»: ярославец отругал чиновников за ужасный детский городок. Видео

В Ярославле мужчина записал видеообращение к властям, когда пришёл с ребёнком на детскую площадку около дома № 67 по проспекту Дзержинского. Его не устроило, что детям приходится играть в лужах и грязи.



— Как детям играть, когда здесь параша? — обратился с вопросом к властям Резо Горгадзе. — К горке даже не подойти. Вы о чём думаете? Вы нашим детям чего даёте — грязь? Да у вас в душах грязь. Качели в луже стоят. Когда прекратите над людьми издеваться?

