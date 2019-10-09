— В детском городке Юбилейного парка Ярославля установили экогорку, — сказал ведущий «Вечернего Урганта», и на экране появилось фото. — Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов объяснил это так : «Подрядчик не смог воплотить замыслы проектировщика: горка получилась слишком большая и извилистая, а по проекту она должна была быть прямая».

Скандальная история о горке из грязи в Юбилейном парке в Ярославле дошла до Первого канала. Детский городок, который ярославцы активно критиковали на прошлой неделе, по полной высмеял в эфире Первого канала Иван Угрант.

— То есть кроме кривизны его больше ничего в этой горке не смущает? — задался вопросом напарник ведущего Дмитрий Хрусталёв.

— А что ещё могло смутить? — продолжил Ургант. — Кривая горка, а на кривой горке и скорость меньше, и ребёнка может укачать, и цвет неприятный — жёлтый, яркий, режет глаз. Вот коричневый — другое дело. Нормальная хорошая детская горка, оторвите просто этот жёлтый жёлоб, и будет классическая горка.



Ведущий «Вечернего Урганта» никак не мог остановиться и перейти к другим новостям. Горку из Юбилейного парка он вспоминал, рассказывая про строительство колеса обозрения на ВДНХ в Москве и туалеты на вокзалах.



Горка-грязь действительно оказалась неправильной. По проекту, она должна быть не выше 90 сантиметров и не извилистой, а прямой. Её теперь должны переделать. Несмотря на то, что власти говорят, что объект ещё не принят и фактически он является стройкой, туда уже запустили детей, и они вовсю катаются по жёлтому жёлобу, воткнутому в кучу грязи.